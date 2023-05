La licence malaisienne du producteur de terres rares Lynas prolongée jusqu'en janvier

Le ministre malaisien de la science, de la technologie et de l'innovation, M. Chang Lih Kang, a déclaré que la prolongation de six mois avait été accordée après avoir pris en compte l'impact potentiel d'un arrêt de la transformation sur l'approvisionnement mondial en terres rares, essentielles à la fabrication d'aimants utilisés dans des produits allant des voitures aux missiles.

Les actions du plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine ont grimpé de 12 % pour clôturer à leur plus haut niveau en deux mois lundi, faisant de Lynas le principal gagnant de l'indice de référence ASX 200.

L'unité malaisienne de Lynas sera désormais autorisée à importer et à traiter des concentrés de lanthanide jusqu'au 1er janvier, date à laquelle elle devra remplir certaines conditions pour continuer à importer des terres rares, notamment disposer d'une usine de craquage et de lixiviation en dehors de la Malaisie.

"La modification de la licence permet à l'usine de craquage et de lixiviation de Lynas Malaysia de continuer à fonctionner jusqu'au 1er janvier 2024 et supprime l'obligation d'arrêter l'usine de Lynas Malaysia avant le 1er janvier 2024", a déclaré le producteur de terres rares.

Lynas a ajouté qu'elle continuerait à demander un réexamen de certaines conditions afin de s'assurer qu'elle est "traitée de manière juste et équitable en tant qu'investisseur étranger direct".

Le gouvernement malaisien s'est inquiété des niveaux de radiation résultant du processus de craquage et de lixiviation de l'usine, mais Lynas a fait remarquer que deux examens de l'Agence internationale de l'énergie atomique avaient conclu que l'usine présentait peu de risques et était conforme à toutes les réglementations pertinentes.

Le ministre Chang a déclaré dans un communiqué qu'il avait rejeté une demande de Lynas de baisser quatre conditions imposées dans le cadre de sa licence d'exploitation.

"Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, Lynas devra s'assurer que son usine de craquage et de lixiviation à l'étranger est opérationnelle et Lynas ne sera plus autorisée à importer en Malaisie des matières premières contenant des éléments radioactifs naturels", a déclaré M. Chang.

L'usine malaisienne étant désormais opérationnelle jusqu'au 1er janvier, les analystes de Citi s'attendent à ce que le mineur de terres rares maintienne sa production récente pour le reste de l'année civile 2023, ont-ils déclaré dans une note.