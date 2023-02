Lynas risque la fermeture partielle de son usine de terres rares en Malaisie d'ici juillet

Lynas, le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine, devra fermer la partie craquage et lixiviation de son usine de traitement des terres rares si les conditions ne sont pas supprimées avant, a-t-il déclaré dans un dépôt à la bourse.

"Après 10 ans d'exploitation sûre en Malaisie, nous sommes déçus que les conditions qui ont été appliquées à notre licence d'exploitation de 2020 demeurent", a déclaré la directrice générale Amanda Lacaze dans le communiqué.

"Nous allons maintenant procéder à des recours administratifs et juridiques pour nous assurer que Lynas est traité de manière juste et équitable en tant qu'investisseur direct étranger et en tant qu'employeur et contributeur important à l'économie malaisienne."

Lynas produit du néodyme et du praséodyme (NdPr) utilisés dans les aimants des secteurs de haute technologie, des véhicules électriques aux applications militaires.

Selon deux examens de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'usine présente un faible risque et est conforme aux réglementations en vigueur, a déclaré Lynas.

Lynas avait demandé au régulateur malaisien de supprimer les conditions car elles "représentent une variation significative des conditions dans lesquelles... Lynas a pris la décision initiale d'investir en Malaisie", a-t-elle déclaré.

Les actions ont ouvert en hausse de 2,5 % à 8,50 dollars australiens (5,92 dollars) après avoir chuté de 8,2 % à la suite d'un rapport d'information publié le week-end dernier suggérant que sa licence d'exploitation ne serait pas approuvée.

(1 $ = 1,4355 dollars australiens)