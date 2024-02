Lynch Group Holdings Limited est une société basée en Australie, qui se consacre à la production horticole et à la vente en gros de fleurs et de plantes. La société est un grossiste et un producteur de fleurs et de plantes en pot. Ses secteurs d'activité sont l'Australie et la Chine. Le secteur australien exploite une ferme de production verticalement intégrée et des activités de vente en gros en Australie. Son segment Chine exploite une ferme de production et une opération de distribution en Chine, fournissant principalement le marché intérieur chinois ainsi que le segment australien. Ses produits sont développés pour répondre à un éventail de demandes des clients, qu'il s'agisse de cadeaux, d'usage personnel ou de fonctions, et comprennent des bouquets, des arrangements et des plantes en pot. À Thornlands (QLD), elle cultive des gerberas, des orchidées phalaenopsis et divers produits de couleur en pot. À Perth, elle exploite deux installations, où elle cultive des gerberas, des orchidées phalaenopsis et divers produits de couleur en pot, et où elle cultive de la cire de Geraldton et d'autres fleurs sauvages pour les marchés australien, asiatique et européen.

Secteur Détaillants autres spécialités