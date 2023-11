Lynch Group Holdings Ltd, anciennement Lynch Group Holdco Pty Ltd, est une société basée en Australie, qui distribue des produits floraux et en pot prêts à la consommation. Les produits de la société comprennent trois catégories : Straights, Arrangements/bouquets, et Plantes en pot. Ses Straights sont des fleurs uniques ou des bouquets du même type de fleur. Les arrangements/bouquets comprennent plusieurs types de fleurs avec ou sans feuillage. Les plantes en pot sont de petites plantes en pot pour l'intérieur. La société approvisionne les canaux de vente au détail en Australie et en Chine, notamment les supermarchés, les chaînes de magasins, les marchés en ligne et les fleuristes.

Secteur Détaillants autres spécialités