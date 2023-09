Lynx Global Digital Finance Corporation est un fournisseur canadien de technologies, de solutions et de services financiers destinés aux commerçants, aux institutions financières et à d'autres partenaires du secteur interentreprises (B2B) par le biais de l'intégration à la plateforme de paiement numérique Lynx. Elle offre une plateforme de paiement numérique avec une gamme complète de solutions de paiement, qui comprennent des solutions d'acquisition pour les commerçants, l'émission de cartes, les transferts de fonds et les opérations de change, ainsi que des services de conservation d'actifs numériques, y compris des services de portefeuilles numériques. Ses solutions d'émission de cartes sont conçues pour permettre aux entreprises de déployer une variété de cartes pour les consommateurs, qui sont utilisées pour faciliter un certain nombre de types de transactions ou de relations avec les clients. Sa solution de transfert d'argent permet d'envoyer n'importe quelle devise n'importe où et de la recevoir sous n'importe quelle forme. Ses solutions d'acquisition pour les commerçants permettent à ces derniers d'accepter toute une série de types de paiement. Elle propose également à ses clients un éventail de devises différentes et de multiples options de change.