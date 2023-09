Lombard Odier Investment Managers annonce la première clôture de son fonds Plastic Circularity

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce la première clôture de son Fonds Plastic Circularity à la suite de l'intérêt manifesté par les entreprises, fonds de pension et investisseurs privés. Dow et LyondellBasell figurent parmi les premiers investisseurs à avoir pris des engagements dans LOIM Plastic Circularity Fund SCSp ( Plastic Circularity Fund). Leur soutien vient compléter les engagements d'investisseurs financiers institutionnels et privés de premier plan, sensibles à la durabilité.



Le Fonds Plastic Circularity est une stratégie actions de private equity qui vise à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de valeur du plastique tout en générant des rendements.



Ce Fonds satisfait aux normes de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable dans le secteur des services financiers (SFDR) telles que définies par les Autorités européennes de surveillance.



Il " promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ".



Le Fonds a recours à un processus de filtrage technique, financier et d'impact afin d'identifier et d'investir dans les entreprises proposant des matériaux plastiques innovants conçus pour être réutilisés et recyclés, ainsi que des solutions améliorées de collecte, de tri et de recyclage.