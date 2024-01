LyondellBasell Industries N.V. figure parmi les principaux groupes chimiques mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - production d'oléfines et de polyoléfines (50,2%) : éthylènes, propylènes, butadiènes, composants de polypropylène, etc. ; - fabrication de produits chimiques intermédiaires (21,6%) : oxyde de propylène, acétyles, éthanols, oxyde d'éthylène, etc. ; - raffinage de pétrole brut hautement sulfuré (15,6%) : activité assurée dans la région de la Côte du Golfe des Etats-Unis. En outre, le groupe produit des oxy-combustibles. - fabrication de solutions polymères avancées (11,1%) : composés de polypropylène, plastiques techniques, matériaux composites, polymères avancés, etc. ; - développement de technologies de production de produits chimiques et de polyoléfines (1,5%). Le groupe fabrique également des catalyseurs polyoléfines. A fin 2021, le groupe dispose de 34 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (3%), Etats-Unis (48,8%), Allemagne (7,4%), Chine (5%), Italie (4%), Mexique (3,4%), Japon (3,1%), France (3%), Pologne (2,5%) et autres (19,8%).

Secteur Produits chimiques de base