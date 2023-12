LyondellBasell et Pigeon Singapore ont annoncé leur collaboration pour faire progresser les efforts de recherche et de développement durables dans le domaine des biberons. La nouvelle série de biberons Pigeon SofTouch utilisera les polymères de polypropylène CirculenRenew de LyondellBasell, dans le cadre de la transition de Pigeon vers l'utilisation de résines de polypropylène 100 % vierges. S'appuyant sur plus de 60 ans de recherche sur l'allaitement, Pigeon est la première marque mondiale de biberons d'allaitement.

En incorporant le CirculenRenew dans les pièces en PP (polypropylène) (bouchon, capuchon, poignée et bouteille en PP) utilisées dans le nouveau biberon Pigeon SofTouch, l'utilisation de plastique PP vierge sera réduite, ce qui contribuera à la réduction des émissions de carbone. Le PP CirculenRenew a une PCF (empreinte carbone du produit) inférieure de 70 % à celle du PP d'origine fossile sur l'ensemble du cycle de vie, grâce à l'utilisation d'une matière première d'origine biologique. En outre, les consommateurs peuvent se réjouir de pouvoir réutiliser ces biberons au fur et à mesure que leur enfant grandit.

En remplaçant la tétine ou la téterelle par les nouveaux bouchons de paille en deux étapes de Pigeon, les bébés peuvent continuer à utiliser les biberons pour boire de l'eau ou d'autres liquides. Pigeon s'engage à atteindre son objectif de rendre le monde plus accueillant pour les bébés. Les polymères CirculenRenew de LyondellBasell sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables dérivées de déchets biosourcés et d'huiles résiduelles, telles que les huiles de cuisson usagées.

Ces matières premières sont utilisées dans les processus de production conventionnels de LyondellBasell avec des matières premières conventionnelles et sont affectées aux produits CirculenRenew à l'aide d'une approche de bilan massique certifiée par l'ISCC PLUS. L'utilisation de matières premières renouvelables permet de réduire l'empreinte carbone par rapport aux matières premières d'origine fossile. Pour cette initiative, Pigeon a reçu la certification International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS, qui garantit aux consommateurs que les exigences de durabilité de l'ISCC pour les matériaux biosourcés liés à ses produits sont respectées.

La certification ISCC PLUS couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et constitue une norme de certification internationalement reconnue qui peut être appliquée à la méthodologie du bilan massique. En étroite collaboration avec la société commerciale japonaise Iwatani Corporation et LyondellBasell, Pigeon introduira ces bouteilles de soins durables en Indonésie à partir de décembre 2023, puis sur le reste des marchés d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Océanie l'année suivante. En supposant que la récupération d'énergie soit le scénario de fin de vie et en incluant les émissions liées à la production, la libération de carbone stocké dans les polymères en fin de vie, mais en excluant les émissions liées à la distribution, à l'utilisation et les autres émissions en fin de vie.