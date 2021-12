Lysogene : accord de prêt avec la BEI

La société biopharmaceutique Lysogene annonce qu'elle a conclu un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour accélérer le développement de sa plateforme de thérapie génique.



Ce financement soutiendra le développement clinique de ses principaux médicaments candidats, dont l'essai clinique de phase 1/2 avec LYS-GM101 dans la gangliosidose à GM1, et le lancement des études précliniques avec LYS-FXS01 dans le syndrome de l'X fragile.



Lysogene recevra le prêt de la BEI en trois tranches, à savoir une première tranche de trois millions d'euros pouvant être tirée sans condition, et deux autres de respectivement cinq et sept millions disponibles à l'atteinte d'étapes prédéfinies.



