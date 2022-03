OrbiMed Advisors LLC et OrbiMed Capital LLC, agissant de concert pour le compte de fonds, ont déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 mars, les seuils de 5% de Lysogene, et détenir 4,11% du capital et des droits de vote, suite à une cession d'actions sur le marché.



