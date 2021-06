Lysogene : entouré après un accord de licence

Lysogene s'envole de près de 10% après la signature d'un accord exclusif de licence mondiale avec SATT Conectus pour le développement et la commercialisation d'un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement du syndrome de l'X Fragile.



Lysogene sera responsable du développement, de la fabrication, des activités réglementaires et de la commercialisation. SATT Conectus recevra un paiement forfaitaire initial et potentiellement des paiements d'étapes et des redevances sur ventes.



Première cause héréditaire de déficience intellectuelle et première cause connue de troubles du spectre autistique, le syndrome de l'X Fragile touche environ 110.000 patients en Europe et environ 70.000 aux Etats-Unis. Il n'a pas encore de traitement curatif.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.