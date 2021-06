Lysogene : les résolutions approuvées lors de l'AG annuelle

Lysogene annonce que les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été adoptées à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire organisée ce 25 juin, sous l'égide de Karen Aiach, présidente du Conseil d'administration et directrice générale.



Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été approuvés, tout comme la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général et aux administrateurs ou encore les délégations accordées au Conseil d'administration en matière financière.



Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions sera disponible sur le site internet de la Société.



