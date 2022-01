Lysogene : résiliation des accords de licence avec Sarepta

Lysogene cède près de 3% jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce de la résiliation des accords de licence signés avec Sarepta pour le programme LYS-SAF302, un médicament expérimental contre la mucopolysaccharidose de type IIIA.



La société biopharmaceutique explique que cette résiliation fait suite à des discussions infructueuses concernant le transfert à Lysogene de la responsabilité de la production du produit commercial au niveau mondial.



La résiliation de ces accords va permettre de récupérer les droits relatifs à la commercialisation et au développement aux États-Unis et dans d'autres territoires en dehors de l'Europe.



L'entreprise percevra à ce titre des indemnités pour le remboursement de certains coûts associés à la résiliation.



Pour mémoire, LYS-SAF302 a obtenu le statut de traitement de maladie pédiatrique rare aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne. Il a également reçu les désignations 'fast track' et de médicament orphelin aux Etats-Unis.



Le recrutement et le traitement de l'essai clinique de phase 2/3 mondial sont entièrement terminés et tous les patients sont suivis selon le protocole de l'étude.



L'analyse des données du critère d'évaluation principal de l'étude est prévue pour la mi-2022, comme initialement anticipé.



