Lysogene : résultats encourageants d'une étude de phase 2/3

Le titre Lysogene s'envole de plus de 18% mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce par la société biopharmaceutique de résultats jugés encourageants sur une étude clinique consacrée à la MPS IIIA, une maladie neurodégénérative rare touchant les nouveaux nés.Dans un communiqué, Lysogene indique que l'étude de phase 2/3 n'a pas atteint son principal critère d'efficacité dans la cohorte principale, c'est-à-dire chez les 12 patients recrutés à l'âge d'au moins 30 moins.Chez les six sujets recrutés avant l'âge de 30 mois, il a en revanche été observé une amélioration 'statistiquement significative' du développement cognitif 24 mois post traitement avec LYS-SAF302, sa thérapie génique.Les sujets de cette cohorte ont également atteint les principaux critères secondaires d'efficacité, précise Lysogene.La MPS IIIA - qui entraîne un déclin neurologique rapide, voire un décès prématuré - se caractérise actuellement par l'absence de traitements approuvés permettant de ralentir ou de modifier l'évolution de la maladie.Autour de 12h00, l'action bondit de plus de 18%, signant la deuxième plus forte progression d'un indice CAC Mid and Small virtuellement inchangé, juste derrière Avenir Telecom.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.