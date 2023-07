M&C Saatchi Plc est une société de solutions créatives basée au Royaume-Uni qui fournit des services de marketing. Elle opère au travers de cinq spécialités connexes : La publicité, les médias, les enjeux, le conseil et les passions. La spécialité Publicité propose des contenus échelonnés et personnalisés. Elle propose des analyses de données, des campagnes intégrées, une stratégie et un contenu sociaux, un contenu numérique dynamique, une personnalisation, des médias détenus et gagnés, et des communications de relations publiques (RP). La spécialisation en conseil propose la croissance, la durabilité, le CX, le DX, la marque, l'innovation de produits et de services, et l'analyse de données. Elle propose du conseil en croissance dans les secteurs émergents. Issues specialism propose des communications pour les affaires mondiales et les questions sociales, telles que le climat, la santé, le changement de comportement, la sécurité nationale, la prévention des conflits et la protection des droits de l'homme. La spécialité "Passions" relie directement les marques aux consommateurs par le biais des passions et des personnalités. La spécialisation dans les médias relie les marques aux consommateurs connectés numériquement.

Secteur Publicité et marketing