M&C Saatchi Plc est une société de solutions créatives basée au Royaume-Uni, qui fournit des services de marketing. La société opère à travers cinq spécialités connexes : La publicité, les médias, les questions, le conseil et les passions. La spécialité Publicité offre un contenu personnalisé et à grande échelle pour créer et satisfaire la demande. La spécialisation dans les médias consiste à mettre en relation les marques et les consommateurs connectés numériquement. La spécialité Enjeux propose des communications pour la défense, la diplomatie et le développement. Elle propose également des services liés au climat, aux urgences sanitaires, aux droits de l'homme et aux libertés, à la justice sociale, à la prévention des conflits et à la sécurité. La spécialisation en conseil offre des services de conseil dans les secteurs émergents et à forte marge. La spécialité Passions consiste à relier les marques aux clients par le biais des passions, des communications et des personnalités. Elle collabore avec des clients internationaux tels que Barclays, Heineken, adidas, The Coca-Cola Company, Sephora et Benefit Cosmetics.

Secteur Publicité et marketing