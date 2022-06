M&C Saatchi retire Vin Murria du conseil d'administration après avoir accepté le rachat par Next Fifteen.

Le groupe avait rejeté le mois dernier une offre d'une valeur de 254 millions de livres (317,5 millions de dollars) émanant du véhicule d'investissement AdvancedadvT de Murria en faveur d'une offre de Next Fifteen d'une valeur de 310 millions de livres.

M&C Saatchi a déclaré que ses administrateurs indépendants avaient conclu qu'il n'était pas approprié que Vin Murria soit proposé à la réélection en tant qu'administrateur lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société le 30 juin.

"Par conséquent, les administrateurs indépendants ont décidé que Vin Murria soit retiré du conseil d'administration avec effet immédiat et qu'aucune résolution pour la réélection de Vin Murria ne soit présentée à l'AGO", a déclaré la société.

M&C, fondée en 1995 par les frères Maurice et Charles Saatchi, s'est remise d'un scandale comptable en 2019, mais a annoncé en avril un bénéfice annuel record grâce à la conquête de nouveaux clients et à des relations plus approfondies avec des sociétés comme Google d'Alphabet, Uber et TikTok.

(1 $ = 0,8001 livre)

(Cette histoire corrige une erreur typographique dans le troisième paragraphe)