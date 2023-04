M&C Saatchi voit son bénéfice annuel chuter mais reprend le versement des dividendes

(Alliance News) - Les actions de M&C Saatchi PLC étaient en baisse de 3,3 % à 177,53 pence mardi après-midi à Londres, bien que la société ait annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice annuel record pour 2022, alors que son bénéfice statutaire avant impôts a plongé.

L'agence de publicité basée à Londres a déclaré un bénéfice avant impôt de 5,4 millions de livres sterling en 2022, soit plus de la moitié du bénéfice de 21,6 millions de livres sterling réalisé en 2021.

M&C Saatchi a déclaré que le chiffre a été affecté par un coût de défense unique de 10,8 millions de livres sterling lié à deux offres publiques d'achat distinctes qui ont échoué l'année dernière pour la société de AdvancedAdvT Ltd et Next Fifteen Communications Group PLC.

Les coûts de projet de l'entreprise sont passés de 145,2 millions de livres sterling à 191,4 millions de livres sterling, et ses frais de personnel de 172,5 millions de livres sterling à 198,8 millions de livres sterling.

Dans le même temps, le bénéfice avant impôts de la société a augmenté de 17 %, passant de 27,3 millions de livres sterling à 31,8 millions de livres sterling. Le résultat global représente la rentabilité commerciale sous-jacente de l'entreprise. Les recettes statutaires ont également augmenté de 17 %, passant de 394,6 millions de livres sterling à 462,5 millions de livres sterling. M&C Saatchi a déclaré que ces deux chiffres constituaient un record pour la société.

Le directeur général, Moray MacLennan, a déclaré : "Une nouvelle année de résultats records, dans une année qui n'a pas été sans défis. En nous concentrant sans relâche sur le développement de nos capacités essentielles, tant dans le domaine de la publicité qu'en dehors, et en gérant soigneusement nos coûts, nous avons réussi à dégager des marges et des revenus élevés, et nous sommes heureux de rétablir le versement des dividendes.

"Nous abordons 2023 avec un optimisme prudent. Même si les incertitudes macroéconomiques nécessiteront une navigation et une gestion prudentes, nous avons mis en place une feuille de route claire et nous nous réjouissons de construire sur nos bases solides pour une croissance rentable."

En ce qui concerne l'avenir, M&C Saatchi a déclaré qu'il s'attend à ce que le bénéfice avant impôt pour 2023 soit conforme aux attentes du marché, à savoir entre 36,5 millions et 38,0 millions de livres sterling. Cela représenterait une augmentation d'au moins 15 % par rapport à 2022, si ce résultat est atteint.

La société a déclaré qu'elle recommencerait à verser des dividendes en 2023. Elle a indiqué qu'elle avait l'intention d'adopter une politique de dividende progressive, visant un ratio de distribution de 25 % à moyen terme. Elle a recommandé un dividende final de 1,5 pence par action.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.