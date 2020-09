M.D.C. Holdings, Inc. : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation 21/09/2020 | 11:31 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 48.5$ | Objectif : 54$ | Stop : 44$ | Seuil d'invalidation : 43$ | Potentiel : 11.34% La valeur M.D.C. Holdings, Inc. est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 48.5 $ pour viser les 54 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 29.85 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 46.22 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Sous-secteur Constructeurs d'habitations - Maisons unifamiliales Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. M.D.C. HOLDINGS, INC. 17.24% 2 837 LENNAR CORPORATION 41.93% 23 368 NVR, INC. 3.23% 14 555 MERITAGE HOMES CORPORATION 65.29% 3 825 TRI POINTE GROUP, INC. 9.56% 2 225 M/I HOMES, INC. 8.54% 1 219 HEXAOM S.A. -17.66% 244

Données financières USD EUR CA 2020 3 811 M - 3 247 M Résultat net 2020 311 M - 265 M Dette nette 2020 650 M - 554 M PER 2020 9,39x Rendement 2020 2,95% Capitalisation 2 837 M 2 837 M 2 417 M VE / CA 2020 0,91x VE / CA 2021 0,76x Nbr Employés 1 656 Flottant 91,9% Prochain événement sur M.D.C. HOLDINGS, INC. 03/11/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 55,00 $ Dernier Cours de Cloture 44,74 $ Ecart / Objectif Haut 63,2% Ecart / Objectif Moyen 22,9% Ecart / Objectif Bas -12,8% Dirigeants Nom Titre Larry A. Mizel Chairman & Chief Executive Officer David D. Mandarich President, Chief Operating Officer & Director Robert Nathaniel Martin Chief Financial Officer & Senior Vice President Herbert T. Buchwald Lead Independent Director David E. Blackford Independent Director