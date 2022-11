M.D.C. Holdings, Inc. annonce que Richmond American étend le crédit-bail solaire à Las Vegas

M.D.C. Holdings, Inc. a annoncé que le crédit-bail solaire est désormais disponible dans la région de Las Vegas. En Californie, la filiale Richmond American Homes de MDC propose des systèmes d'énergie solaire aux clients depuis 2012, et des locations solaires depuis 2021. Désormais, MDC, l'un des principaux constructeurs nationaux de maisons, fait passer son engagement en faveur de la durabilité à un niveau supérieur.

Richmond American Homes of Nevada, Inc. propose désormais des baux solaires ou des contrats d'achat d'électricité par l'intermédiaire d'un fournisseur d'énergie solaire dans les communautés de la région de Las Vegas. Les acheteurs auront la possibilité de bloquer le coût de l'électricité générée par le système solaire pendant la durée du contrat d'achat d'électricité en dessous des taux actuels du marché. En outre, les sociétés américaines de Richmond proposent aux acheteurs une multitude de caractéristiques standard et optionnelles qui permettent de réduire la consommation d'énergie sans sacrifier la fonctionnalité.

Il s'agit notamment de solutions CVC plus efficaces (climatisation jusqu'à 16 SEER et fourneaux à vitesse variable à moyenne ou haute efficacité), de filtres à air MERV 13 à haute efficacité, de chauffe-eau sans réservoir à haute efficacité, de fenêtres Low-E et de barrières de toit radiantes. Les entreprises de Richmond American proposent également désormais le précâblage pour la recharge des véhicules électriques sur tous les marchés. Les acheteurs de maisons Richmond American à Las Vegas qui recherchent une capacité solaire peuvent choisir parmi les solutions suivantes : Acheter et installer un système d'énergie solaire par l'intermédiaire de l'un des fournisseurs de la société ; Louer et installer un système d'énergie solaire par l'intermédiaire de l'un des fournisseurs de la société ; et Installer un conduit dissimulé pour un futur système d'énergie solaire.