M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos est une société basée au Brésil, principalement engagée dans l'industrie de la transformation alimentaire. La société se concentre sur l'industrialisation, la vente et la distribution de produits alimentaires dérivés du blé, principalement des biscuits, des pâtes et de la farine de blé. Ses activités comprennent également la fabrication, la vente et la distribution de graisses végétales et de margarines, de gâteaux, de préparations pour gâteaux, de toasts emballés et de snacks. La société opère par le biais d'un processus de production intégré et vertical, produisant de la farine et des graisses végétales utilisées pour la fabrication de biscuits et de pâtes. Le portefeuille de marques de la société comprend entre autres Adria, Basilar, Bonsabor, Fortaleza, Isabela, Pilar, Predilleto, Richester, Salsito, Treloso, Vitarella et Zabet. Elle possède un certain nombre d'unités de production et de centres de distribution au Brésil. La société est une filiale de Dibra Fundo de Investimento em Participacoes.

Secteur Transformation des aliments