M&G Credit Income Investment Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est de générer un niveau de revenu régulier et attractif avec une faible volatilité de la valeur des actifs. La Société cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de créance publics et privés et d'instruments assimilables à des titres de créance (Titres de créance), dont au moins 70 % seront de qualité " investment grade ". À long terme, la Société devrait être principalement investie dans des titres de créance privés, c'est-à-dire des instruments qui ne sont pas négociés en bourse. La Société investit principalement dans des titres de créance libellés en livres sterling. Lorsque la Société investit dans des actifs non libellés en livres sterling, ces actifs sont généralement couverts en livres sterling. Son portefeuille d'investissements comprend notamment des titres adossés à des actifs, des obligations, des prêts et des placements privés. Son gestionnaire d'investissement est M&G Alternatives Investment Management Limited.