Le directeur non exécutif de M&G, Massimo Tosato, achète 61 100 actions

M&G PLC - Gestionnaire d'investissement mondial basé à Londres, Royaume-Uni - Modifie le communiqué du 13 octobre et déclare que Massimo Tosato, directeur non exécutif indépendant, a acheté 61 100 actions ordinaires le 12 octobre, et non 60 700 comme indiqué précédemment. Il indique que le prix payé était en moyenne de 1,64 GBP par action, soit un montant total d'achat d'environ 100 204 GBP.

Cours actuel de l'action : 217 pence

Variation sur 12 mois : +10%.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

