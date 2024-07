Le secteur financier britannique est sensible aux ouvertures du parti travailliste en faveur des entreprises et à ses promesses de stabilité et de soutien, mais de nombreux acteurs de la City craignent qu'il ne soit ciblé pour soutenir les finances publiques britanniques, déjà mises à rude épreuve, dans un avenir plus lointain.

Sous la houlette de Keir Starmer, le parti travailliste - qui devrait remporter les élections britanniques de jeudi - a assidûment courtisé la City de Londres, conscient que ses projets de relance de la croissance économique nécessiteront une forte dose de capitaux privés.

Lors des dernières élections de 2019, le prédécesseur de M. Starmer, Jeremy Corbyn, avait présenté un manifeste radical visant à accroître les investissements publics en augmentant les impôts sur les entreprises et les hauts revenus, ce qui avait valu au parti travailliste son plus mauvais résultat depuis les années 1930.

"Le changement le plus important est qu'il y a eu un grand changement d'état d'esprit de la part des travaillistes à l'égard de la City ces dernières années", a déclaré à Reuters William Wright, directeur général du groupe de réflexion New Financial.

"Cela se traduit par un fort sentiment de continuité dans les réformes des marchés de capitaux et des retraites en cours", a ajouté M. Wright.

Le parti travailliste, dont Rachel Reeves, ancienne économiste à la Banque d'Angleterre, devrait devenir ministre britannique des finances, a soutenu les "réformes d'Édimbourg" post-Brexit du gouvernement conservateur visant à protéger la compétitivité mondiale de la City.

Le parti a également promis une révision du secteur des pensions et de l'épargne, qui pourrait aider les marchés financiers britanniques et renforcer la résilience financière de la population.

Mais il y a aussi des spéculations sur des changements dans la façon dont les plus-values et la richesse sont taxées, ainsi que sur les plans de M. Reeves visant à modifier la façon dont les fonds de capital-investissement sont taxés, ce qui risque de frapper durement.

Michael Moore, directeur général de la BVCA, un organisme du secteur du capital-investissement, a déclaré que les travaillistes montraient toutefois leur volonté de soutenir leur "musique d'ambiance pro-entreprise par un engagement sur le fond".

M. Reeves s'était engagé à mettre fin à une "faille" qui permet d'imposer une partie des revenus des fonds de capital-investissement en tant que plus-values, plutôt qu'au taux plus élevé de l'impôt sur le revenu, mais il a signalé le mois dernier au Financial Times que le traitement fiscal favorable serait maintenu dans les cas où les gestionnaires de fonds mettent leur propre capital en péril.

L'OPTIMISME APRÈS LE BREXIT ET TRUSS

De nombreux banquiers et financiers britanniques prennent la perspective d'un gouvernement travailliste de gauche avec sérénité après le choc du Brexit et l'impact sur le marché des obligations d'État britanniques en septembre 2022 des plans de réduction d'impôts non financés de Liz Truss, alors premier ministre.

"Le secteur a eu des conversations positives et constructives avec les travaillistes depuis 2019. S'ils gagnent, très peu de nouveaux gouvernements seront entrés en fonction mieux informés sur ce dont notre écosystème a besoin pour aider à agir comme une dynamo pour la croissance et la compétitivité", a déclaré Miles Celic, directeur général de TheCityUK, qui représente le secteur financier britannique à l'échelle mondiale.

Le parti travailliste n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Il sera difficile pour le parti travailliste de réparer les dégâts causés par le Brexit sur la confiance des investisseurs et la fuite des activités de services financiers vers l'UE - sans doute l'héritage le plus durable des 14 années de pouvoir du parti conservateur.

La banque centrale française a déclaré l'année dernière que les transactions entre les sociétés de services financiers basées en France et le reste du monde ont atteint le chiffre record de 10,4 milliards d'euros en 2022, soit le double du volume observé au moment du vote sur le Brexit en 2016.

Selon les chiffres publiés par CityUK en janvier, le Royaume-Uni détenait une part de 16 % des prêts bancaires transfrontaliers en 2016, mais cette part est tombée à 14 % à la fin du deuxième trimestre 2023.

Entre-temps, Amsterdam a dépassé Londres pour devenir le premier lieu de négociation d'actions en Europe depuis que la négociation d'actions libellées en euros par les investisseurs de l'UE a dû cesser en Grande-Bretagne le 31 décembre 2020.

À LA RECHERCHE DE CERTITUDE ET DE STABILITÉ

M. Starmer a indiqué à plusieurs reprises que la réintégration du marché unique, essentielle pour que la City retrouve un accès direct à l'UE, était une ligne rouge qu'il ne franchirait pas.

De nombreux acteurs du marché souhaitent simplement que les réformes du secteur financier déjà approuvées soient correctement mises en œuvre sous le gouvernement travailliste, afin de protéger la contribution massive du secteur aux caisses de l'État.

Une étude réalisée par PwC pour la City of London Corporation et TheCityUK, publiée en mai, estime que la contribution fiscale totale du secteur des services financiers et des services professionnels connexes s'élèvera à 110,2 milliards de livres (140 milliards de dollars) en 2023.

Cela équivaut à 12,3 % du total des recettes fiscales du Royaume-Uni, soit plus que le budget de l'éducation du gouvernement britannique ou plus de la moitié du budget de la santé.

Les changements imminents apportés aux règles britanniques en matière de cotation en bourse ont été conçus pour favoriser des introductions en bourse plus importantes, ce qui pourrait inclure le détaillant de mode rapide Shein, fondé en Chine, et d'autres opérations similaires qui rapportent de belles sommes à ceux qui y participent.

La Financial Conduct Authority (autorité de conduite financière) devrait publier sa réforme de la cotation en bourse après les élections, ce qui pourrait susciter une vague d'activités d'entreprises à partir de la fin juillet.

L'économie britannique est sortie de la récession plus rapidement qu'on ne le pensait au cours des trois premiers mois de l'année, mais la toile de fond économique reste fragile.

La dette publique britannique est élevée, presque équivalente au PIB, et les perspectives de croissance sont tièdes, ce qui amène les analystes à conclure que les impôts augmenteront inévitablement pour soutenir les services de santé et autres, faisant du secteur financier une cible potentielle.

"C'est assez simple, les entreprises veulent des certitudes", a déclaré Naresh Aggarwal, directeur politique et technique associé de l'Association of Corporate Treasurers (Association des trésoriers d'entreprise).

M&G Investments a déclaré dans une note adressée à ses clients qu'il était peu probable qu'une élection du parti travailliste modifie fondamentalement l'orientation du marché britannique des actions, où les valorisations sont faibles par rapport à Wall Street.

Toutefois, M. Wright de New Financial a mis en garde contre le fait que les travaillistes pourraient être plus radicaux au gouvernement qu'ils ne l'ont été dans l'opposition, un point de vue partagé par Samuel Gregg de l'American Institute for Economic Research.

"La City devrait reconnaître que le Labour est plus à gauche aujourd'hui qu'il ne l'était à l'apogée de Tony Blair", a déclaré M. Gregg, en parlant du bastion du New Labour du début des années 2000.

"Cela ne peut que rendre la vie de la City plus incertaine sous un gouvernement travailliste disposant d'une large majorité. (1 $ = 0,7844 livre) (Reportage de Sinead Cruise et Huw Jones, édition d'Elaine Hardcastle)