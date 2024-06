M&G plc figure parmi les principaux gestionnaires d'actifs européens. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - gestion d'actifs et de fonds de placement : gestion d'épargne-retraite, de fonds de pension, de fonds d'investissement et de fonds communs de placement (actions, titres à revenu fixe, titres multi-actifs, actifs immobiliers, etc.) à destination des gérants indépendants (banques privées et banques de détail, gestionnaires de régimes de retraite, gestionnaires de patrimoine, conseillers en placement et courtiers indépendants, etc.) et des clients institutionnels. A fin 2022, le groupe compte 154,2 MdsGBP d'actifs sous gestion et sous administration ; - gestion de rentes, de pensions et de patrimoine à destination des clients privés et des entreprises : 186,4 MdsGBP d'actifs sous gestion et sous administration. 80,2% des revenus sont réalisés au Royaume Uni.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds