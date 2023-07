M-Grass Ecology and Environment Group Co Ltd, anciennement Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment Group Co Ltd, est une société basée en Chine principalement engagée dans la restauration écologique et le développement de la technologie des semences. Les principales activités de la société comprennent la construction et l'exploitation d'un environnement écologique naturel, la vente de semences d'herbe et de plantes indigènes, la production d'énergie photovoltaïque et la construction de plateformes de big data. Les services de la société peuvent être utilisés dans divers environnements écologiques tels que les mines, les prairies, les espaces verts urbains et les déserts.

Secteur Services et équipements environnementaux