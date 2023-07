M/I Homes, Inc. est un constructeur de maisons individuelles. La société conçoit, commercialise, construit et vend des maisons individuelles et des maisons de ville attenantes à des primo-accédants, à des personnes qui s'installent, à des retraités et à des acheteurs de luxe. La société construit principalement des maisons dans des communautés de développement planifiées et des communautés à usage mixte. La société propose des maisons à la vente dans 196 communautés au sein de 17 marchés situés dans 10 États. La société exerce deux activités distinctes : la construction de logements et les services financiers. Ses activités de construction de logements sont regroupées, à des fins de reporting, en deux segments : la région Nord et la région Sud. Les activités de construction de logements comprennent la vente de terrains et de lots. Les services financiers soutiennent les activités de construction de logements en fournissant des prêts hypothécaires et des services de titres de propriété aux clients des activités de construction de logements. Les services financiers proposent également des services bancaires hypothécaires aux acheteurs de maisons par l'intermédiaire de sa filiale, M/I Financial, LLC (M/I Financial).

Secteur Construction de logements