M.K. Proteins Ltd est une société basée en Inde qui fabrique des huiles végétales raffinées. La société raffine le son de riz, le tournesol, les graines de coton, les graines de soja, l'huile de palme et l'huile de canola dans son usine d'Ambala, dans l'Haryana. La société est une organisation de fabrication et de commerce dont l'usine de production/raffinage d'huiles comestibles est située à Ambala, dans l'Haryana. Elle produit de l'huile de son de riz, de l'huile de tournesol et d'autres huiles à teneur en protéines, avec des fibres contrôlées exemptes de résidus d'huile, de cendres, de sable et de silice. Son processus de fabrication consiste à raffiner l'huile brute pour obtenir de l'huile de son de riz raffinée, de l'huile de canola, de l'huile de soja, de l'huile de tournesol et de l'huile de son de riz blanchie. Elle importe également des huiles brutes, les traite et vend le produit fini. Elle fait également le commerce d'huiles comestibles et non comestibles. Sa capacité de raffinage est d'environ 250 tonnes par jour.

Secteur Transformation des aliments