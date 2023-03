MP Evans augmente son dividende annuel malgré la baisse de ses bénéfices

(Alliance News) - MP Evans Group PLC a augmenté mardi son dividende annuel, malgré une baisse de 11% de ses bénéfices.

MP Evans est une société basée dans le Kent, en Angleterre, qui produit de l'huile de palme brute grâce à des méthodes durables.

En 2022, MP Evans a enregistré un chiffre d'affaires de 326,9 millions USD, en hausse de 18% par rapport aux 276,6 millions USD enregistrés en 2021.

Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 11%, passant de 112,5 millions USD à 100,3 millions USD.

MP Evans a déclaré un dividende final de 30 pence par action, en hausse de 25 pence par rapport à l'année précédente. Le dividende annuel augmente ainsi de 21 % pour atteindre 42,5 pence, contre 25 pence en 2021.

Le président exécutif Peter Hadsley-Chaplin a déclaré : "Le groupe a produit une nouvelle série d'excellents résultats opérationnels et financiers. Les récoltes et la production ont encore augmenté et, alors que nous célébrons notre 150e anniversaire, nous avons également franchi le cap des 1,5 million de tonnes de régimes de fruits frais transformés.

"Le groupe reste concentré sur une croissance durable et à long terme, et a acquis de nouveaux hectares plantés et a démarré la production d'une autre usine d'huile de palme du groupe depuis la fin de l'année".

En février, MP Evans a démarré la production de sa sixième usine d'huile de palme, Musi Rawas, en Indonésie. Un mois plus tard, la société acquiert 2.100 hectares supplémentaires plantés à proximité du domaine de Simpang Kiri.

MP Evans tiendra son assemblée générale annuelle le 9 juin.

Les actions de MP Evans étaient en baisse de 0,3 % à 827,20 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

