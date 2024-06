M.P. Evans Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui produit de l'huile de palme indonésienne durable. Les segments de la société se distinguent par la localisation et le produit : Les produits des plantations indonésiennes d'huile de palme en Indonésie et la promotion immobilière en Malaisie. Les plantations de la société sont réparties dans cinq provinces indonésiennes : Sumatra Nord, Sumatra Sud, Aceh, Bangka-Belitung et Kalimantan Est. Elle possède environ 42 000 hectares de palmiers à huile durables en Indonésie et gère 14 000 hectares pour le compte de ses petits exploitants. Elle possède également six moulins à huile de palme. Les filiales à 100 % de la société comprennent M.P. Evans & Co. Limited, Bertam Consolidated Rubber Company Limited, Sunrich Plantations Pte Ltd, Sungkai Holdings Limited, etc.

Secteur Pêche et agriculture