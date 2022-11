M R M : Rapport du CAA sur l'équité de la rémunération de l'Apport d'Actions – Résolution n°1

Les actions composant le capital de M.R.M sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (Compartiment C). A la date du présent rapport, M.R.M. détient 100 actions de Retail Ollioules et 100 actions de Retail Flins, soit l'intégralité du capital social de ces sociétés.

L'apport des actions ordinaires Retail Flins et Retail Ollioules ne va pas conférer le contrôle de ces dernières à M.R.M qui le détiendra déjà via les opérations d'apports en numéraire. Par conséquent l'apport est qualifié d'actifs isolés et n'est pas soumis au règlement ANC 2017-01.

la réalisation de l'augmentation de capital de Retail Ollioules réservée à Altarea en rémunération de l'Apport Ollioules ; la réalisation de la cession, par Foncière Altarea à Retail Ollioules, de dix-mille (10.000) actions émises par Alta Ollioules 1 et représentant l'intégralité de son capital social ; la réalisation de la cession, par Foncière Altarea à Retail Ollioules, de dix-mille (10.000) actions émises par Alta Ollioules 2 et représentant l'intégralité de son capital social ; l'approbation, par l'assemblée générale de MRM, au plus tard à la Date de Réalisation, de l'Apport et de l'Augmentation de Capital corrélative le rémunérant.

A défaut de réalisation de l'ensemble des Conditions Suspensives au plus tard le 31 décembre 2022, le Traité sera de plein droit et sans autre formalité considéré comme caduc, et tous les droits et obligations résultant du Traité seront considérés comme nuls et non avenus, sans indemnité de part ni d'autre.

1.5 Régime juridique et fiscal de l'opération

Les Parties déclarent être soumises à l'impôt sur les sociétés et avoir opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés visé à l'article 208 C du Code général des impôts.

Les Parties n'entendent pas placer le présent Apport sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 208 C bis du Code général des impôts et renvoyant aux articles 210 A et 210 B du même Code. L'Apport est ainsi réalisé en application du régime de droit commun, de sorte que l'Apporteur et le Bénéficiaire ne sont soumis à aucun engagement prévu par les articles du Code général des impôts précités.

L'Apport étant exclusivement rémunéré au moyen de la remise d'actions de M.R.M., il s'agit d'un apport à titre pur et simple qui est enregistré gratuitement conformément à l'article 810 I du Code général des impôts.

L'Apport est effectué sous le régime juridique de droit commun des apports en nature, tel que fixé par les dispositions de l'article L.225-147 du Code de commerce et les textes pris pour son application.

1.6 Rémunération des apports et prime d'apport

La rémunération des apports a été déterminée sur la base des valeurs réelles respectives des sociétés Retail Flins, Retail Ollioules et de M.R.M.

La valeur totale des 1.257.988 actions ordinaires Retail Flins représentant 41,63% du capital de Retail Flins et des 842.012 actions ordinaires de la société Retail Ollioules représentant 42,50% du capital de Retails Ollioules, est de 21.000.000 euros.

La valeur réelle d'une action M.R.M tel qu'arrêtée par les parties à l'opération s'élève à 48,92 euros.

Compte tenu des valeurs réelles déterminées, en contrepartie de l'apport des actions de Retail Flins et Retail Ollioules effectué par l'Apporteur, il sera attribué 429.252 actions de M.R.M d'un montant nominal de 20 euros chacune, entièrement libérées créées à titre d'augmentation de capital.