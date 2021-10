MRM : cession de deux actifs non stratégiques

MRM, société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, a annoncé ce jour la cession de deux actifs représentant une surface d’environ 10 200 mètres carrés pour un total de 4,9 millions d’euros (hors droits), soit un montant supérieur de 13% aux valeurs d’expertise à fin juin 2021. Ces cessions concernent deux actifs non stratégiques du sous-portefeuille Gamm Vert acquis en 2007.



Il s'agit d'un entrepôt logistique de 8 600 mètres carrés situé à Mer (Loir-et-Cher) actuellement loué à Gamm Vert. Cet entrepôt a été vendu à un investisseur étranger spécialisé dans les projets industriels et logistiques ; et d'une surface indépendante de 1 600 mètres carrés située à Salbris (Loir-et-Cher), libérée par Gamm Vert en 2020. Cet actif a été cédé à un investisseur indépendant local.



Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la gestion dynamique du portefeuille d'actifs de MRM, la société ayant précédemment annoncé étudier de potentielles acquisitions ainsi que d'éventuelles cessions de manière sélective.



" Au-delà de céder une petite surface indépendante qui était vacante depuis 2020, la vente du seul actif logistique de notre portefeuille permet à MRM de finaliser son recentrage sur l'immobilier de commerce ", a expliqué François Matray, Directeur Général de MRM.



" Ces transactions, réalisées pour un montant total supérieur aux valeurs à fin juin 2021, participent également au renforcement de la situation de trésorerie de la société et de nos marges de manœuvre dans l'optique de pouvoir réaliser de potentielles acquisitions ", a ajouté le dirigeant.