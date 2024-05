M.T.I Wireless Edge Ltd. se consacre au développement, à la conception, à la fabrication et à la commercialisation d'antennes et d'accessoires. Les segments de la société sont les antennes et les solutions pour l'eau. Les solutions d'antennes de la société comprennent des antennes intelligentes, des antennes à entrées et sorties multiples (MIMO) et à double polarité pour les applications sans fil, telles que l'interopérabilité mondiale pour l'accès aux micro-ondes (WiMAX), la fidélité sans fil (WiFi) et l'accès sans fil à large bande. La société produit des antennes dont la fréquence va de 100 kilohertz à 90 gigahertz, pour des applications militaires et commerciales. La société propose des antennes pour réseaux sans fil et des antennes d'identification par radiofréquence (RFID). Ses antennes RFID comprennent des antennes de champ proche à ultra-haute fréquence (UHF). Ses produits militaires comprennent une gamme d'antennes de communication à large bande, tactiques et spécialisées, des systèmes d'antennes et des réseaux de radiogoniométrie installés sur des plates-formes aériennes, terrestres et navales, y compris sous-marines, dans le monde entier.

Secteur Communications et réseautage