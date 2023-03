MTI Wireless Edge augmente sa rémunération de 7 % en raison de l'augmentation de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires en 2022

(Alliance News) - MTI Wireless Edge Ltd a annoncé lundi une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires pour 2022.

La société de technologie de communication et de radiofréquence basée en Israël a déclaré que le bénéfice avant impôt a augmenté à 4,3 millions de dollars, contre 4,0 millions de dollars en 2021. Le chiffre d'affaires est passé de 43,2 millions USD à 46,3 millions USD. Dans le même temps, le coût des ventes est passé de 29,7 millions USD à 31,7 millions USD.

Le président du conseil d'administration, Zvi Borovitz, a déclaré : "La société a progressé en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, et il convient de noter que ces résultats ont été obtenus malgré l'impact continu de la pénurie mondiale de puces, qui représentent des composants clés nécessaires à la quasi-totalité des produits et des solutions vendus.

MTI a déclaré un dividende final de 3,0 cents US, soit une augmentation de 7,1 % par rapport aux 2,8 cents US de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, MTI a déclaré que l'augmentation des budgets de défense due à la guerre de la Russie en Ukraine aura probablement un impact positif sur ses activités. Elle a ajouté que les deux premiers mois de 2023 ont été conformes aux attentes internes. L'entreprise se considère bien placée pour continuer à se développer par le biais d'acquisitions et de croissance organique.

Les actions de MTI Wireless Edge ont augmenté de 0,7 % à 48,83 pence chacune lundi après-midi à Londres.

