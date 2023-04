MTI Wireless Edge décroche deux contrats avec une municipalité israélienne

(Alliance News) - MTI Wireless Edge Ltd a déclaré mercredi avoir décroché deux contrats à long terme avec une grande municipalité israélienne par l'intermédiaire de sa filiale Mottech Water Solutions Ltd.

MTI fournit des technologies de communication et de radiofréquence. Elle est basée à Rosh-Ha'Ayin, en Israël, près de Tel Aviv.

La municipalité, que MTI n'a pas nommée, est un client existant, et les nouveaux contrats sont plus longs que les contrats précédents de cinq ans. MTI a précisé que l'un des contrats est annuel, mais qu'il est budgétisé pour cinq ans et qu'il est assorti d'une option d'extension à cinq ans.

Les deux contrats représentent ensemble une valeur d'environ 2,2 millions d'USD sur les périodes contractuelles. L'un des contrats porte sur les installations, l'autre sur la fourniture de services.

Selon MTI Wireless Edge, la municipalité est responsable de "vastes jardins et parcs" couvrant environ 300 hectares.

Mottech travaille avec la municipalité depuis plus de 20 ans et fournit des "solutions de contrôle et de surveillance à distance haut de gamme" pour les applications d'eau et d'irrigation basées sur IRRInet, "technologies de pointe en matière de contrôle, de surveillance et de communication" de Motorola Solutions Inc.

Moni Borovitz, directeur général de MTI Wireless Edge, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ces contrats : "Nous sommes très heureux de décrocher ces contrats à long terme avec la municipalité, ce qui reflète la confiance qu'elle a en Mottech et en sa technologie pour réaliser des économies constantes et significatives, tant sur le plan financier qu'en termes de consommation d'eau, grâce à un arrosage précis utilisant la supervision à distance."

Les actions de MTI Wireless Edge étaient en hausse de 2,8 % à 53,98 pence chacune à Londres mercredi matin.

