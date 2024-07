M Winkworth Plc est un franchiseur d'agences immobilières résidentielles basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est le franchisage d'agences immobilières, de locations résidentielles et de services de gestion immobilière sous la marque Winkworth. Le modèle commercial de Winkworth Franchising offre aux agents immobiliers une plateforme de marque à partir de laquelle ils peuvent accéder aux services de conformité, de marketing, de relations publiques et d'administration de Winkworth. Winkworth Franchising propose également d'autres produits, tels que des services financiers, des ventes aux enchères, des enquêtes et des ventes de propriétés commerciales. Elle leur apporte la reconnaissance de la marque dont ils ont besoin pour les aider à maximiser leur position concurrentielle sur le marché qu'ils ont choisi.

Secteur Services immobiliers