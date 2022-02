Chiffre d'affaires annuel 2021 en hausse de +29,3% vs 2020 et de +3,1% vs 2019 à 47,4 M€

Bonnes perspectives de développement

2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 Chiffre d'affaires* 14,5 14,6 15 +3,30% +2,70% 45,9 36,6 47,4 +3,10% +29,30%

*Données consolidées en M€ non auditées





CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 47,4 M€ EN 2021

Sur l'exercice 2021, l'activité formation a enregistré un chiffre d'affaires de 47,4 M€ en croissance organique de +29,3% par rapport à 2020 et de +3,1% en 2019.

Cette bonne performance est d'autant plus appréciable que cette activité a été ralentie au dernier trimestre de l'année par la 5ème vague du Covid, qui a provoqué un nombre record de cas positifs et de cas contacts parmi les apprenants et les formateurs experts. Dans ce contexte perturbé, le modèle pédagogique du groupe, accessible en présentiel ou en 100% distanciel, lui a permis malgré tout de dépasser sur le T4 2021 son plus haut historique avec un chiffre d'affaires qui a atteint 15,0 M€, en croissance organique de +2,7% par rapport au T4 2020 et de +3,3% par rapport au T4 2019.



PERSPECTIVES

Prenant en compte la période des mois de janvier et de février 2022 qui, à l'instar du 4ème trimestre 2021, reste ralentie par les effets de la 5ème vague du Covid, le groupe anticipe sur l'ensemble de l'exercice en cours une nouvelle année de croissance solide et pérenne de ses facturations.



PROCHAINE PUBLICATION

Le résultat annuel 2021, au plus tard le 30 avril 2022.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 036 485

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

Publication, le 14 février 2022

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73242-m2i-chiffre-daffaires-annuel-2021-en-hausse-de-plus-29virg3-pour-100-vs-2020-et-de-plus-3virg1-pour-100-vs-2019-a-47virg4-m-eur.pdf

