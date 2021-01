M2i : M2i - Reprise du contrat de liquidité

Reprise du contrat de liquidité

Le Groupe M2i (FR0013270626, ALMII), acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 400 cursus pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, de COOC, présentiel) reprend l'exécution du contrat de liquidité confié à Midcap (Group TP ICAP) à compter du 05 janvier 2021.

La reprise du contrat de liquidité conclu entre M2i et Midcap (Group TP ICAP) intervient dans le contexte de fin d'une période de préoffre capitalistique entre Prologue, O2i et M2i intégrant initialement une offre publique d'échange de Prologue sur M2i et dont les principales caractéristiques avaient été communiquées le 11 septembre 2019 sur le site de M2i.

A la clôture du 04/01/2020, les moyens alloués au compte de liquidité étaient de :

29 136 titres ;

65 370.74 €.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat : dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée.

Résiliation du contrat : à l'issue des 6 premiers mois de la première année, le contrat est résiliable à tout moment par l'émetteur, avec un préavis de 15 jours dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité.

Par l'animateur, avec un préavis de 15 jours : le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 3.4 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat.

Par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'Animateur à Euronext Paris est résilié.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Publication, le 4 janvier 2021

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

