M2i : M2i - Un 1er semestre marqué par la crise sanitaire - impact limité sur les résultats

UN 1ER SEMESTRE 2020 MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

QUI A CONTRAINT LE GROUPE À FERMER SES CENTRES PENDANT 3 MOIS

UNE PERTE OPÉRATIONNELLE LIMITÉE A -1,6 M€

Données auditées en M€ S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 22,1 15,0 Résultat Opérationnel Courant 0,8 -1,1 Résultat Opérationnel 1,1 -1,6 Résultat Financier -0,1 -0,1 Résultat avant impôt 1,0 -1,7 Résultat net 0,7 -1,7

IMPACT SIGNIFICATIF DU COVID-19 AU 1ER SEMESTRE 2020

Au cours du 1er semestre, l'activité du groupe M2i a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui l'a contraint à fermer l'ensemble de ses 35 centres en France pendant près de 3 mois, de mars à début juin.

Dans ce contexte exceptionnel, M2i a réussi à mettre en œuvre très rapidement des solutions performantes permettant à ses clients de suivre à distance ses cursus IT, Digital et Management réalisés habituellement en présentiel. Le groupe a ainsi réussi à maintenir en partie ses activités mais dans des proportions très inférieures à son niveau normal, avec un chiffre d'affaires qui a atteint 15 M€ sur le 1er semestre 2020, en baisse de 32% contre une croissance proche de 10% sur la même période l'année précédente.

Dans ce contexte de quasi-fermeture de son activité, le groupe a réussi, grâce à son offre distancielle, à maintenir un niveau de ventes qui lui a permis de limiter sa perte opérationnelle sur le semestre à -1,6 M€ contre un bénéfice de + 1,1 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 M€ inchangé sur la période, le résultat net avant et après impôts s'établit sur le 1er semestre 2020 à -1,7 M€.

PERSPECTIVES

Depuis la fin du confinement, la tendance d'activité est restée comparable à celle enregistrée au 1er semestre 2020. Le groupe anticipe un début de rebond qui pourrait se concrétiser à partir du mois d'octobre 2020.

La mise en place des mesures gouvernementales françaises de prise en charge des salariés en chômage partiel, associée à la résistance de ses activités, devrait permettre à l'entreprise de rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Pour cela, le groupe dispose d'une situation financière renforcée avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 de 9 M€ (dont 5 M€ de PGE et de prêt BPI). A ce montant s'ajoute un PGE supplémentaire d'1 M€ obtenu en juillet 2020.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Publication, le 30 septembre 2020

Contact : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

