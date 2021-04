M2i : M2i - Résultat opérationnel courant 2020 bénéficiaire et supérieur aux attentes à 0,84 M EUR

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2020 BÉNÉFICIAIRE ET SUPÉRIEUR AUX ATTENTES A 0,84 M€

Solides perspectives de rebond sur l'exercice 2021

12 mois 2nd semestre M€ 2019 2020 Δ 2019 2020 Δ Chiffre d'affaires 45,91 36,62 -20,20% 23,77 21,65 -8,90% Résultat Opérationnel Courant 1,52 0,84 -44,80% 0,7 1,93 176,10% Résultat Opérationnel 1,03 0,22 -0,02 1,82 Résultat Financier -0,22 -0,32 0,13 -0,21 Résultat avant impôt 0,82 -0,1 0,14 1,61 Résultat Net 0,49 -0,08 -0,24 1,6

Au cours de l'exercice 2020, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 36,62 M€ en recul de 20,2%.

L'année 2020 a été marquée par deux périodes très différentes. Après un 1er semestre en baisse de 32,4%, en raison de la crise sanitaire qui a contraint M2i à fermer du jour au lendemain l'ensemble de ses 35 centres, le 2nd semestre a connu une nette reprise d'activité avec un 4ème trimestre 2020 qui a vu ses facturations progresser de +0,6% par rapport à 2019.

Pendant toute cette période, contraint de restreindre l'accès à ses centres, M2i a pu faire monter en puissance, à un rythme accéléré, l'ensemble de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management avec une qualité pédagogique au moins équivalente aux formations en présentiel. Le chiffre d'affaires réalisé sous cette modalité a ainsi connu une croissance exponentielle et a représenté plus de 64% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2020, contre moins de 2% en 2019.

La crise du Covid-19 a ainsi permis d'accélérer la transformation de M2i pour en faire un acteur majeur de la formation à distance.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2020 BÉNÉFICIAIRE ET SUPÉRIEUR AUX ATTENTES A 0,84 M€

En termes de résultats, la reprise d'activité constatée sur la seconde partie de l'année 2020, ainsi que les efforts de rationalisation de ses coûts ont permis à M2i de voir son Résultat Opérationnel Courant progresser fortement pour atteindre 1,93 M€ au 2nd semestre 2020, en hausse de +176,1% par rapport au 2nd semestre 2019.

Ce résultat, supérieur aux attentes, permet au groupe de rattraper, en partie, la perte opérationnelle courante de -1,09 M€ enregistrée au 1er semestre 2020 pour redevenir ainsi largement bénéficiaire sur l'année 2020 à 0,84 M€. De même, le Résultat Opérationnel ressort positif sur l'exercice à +0,22 M€.

Les charges financières nettes sur la période sont restées à un niveau contenu passant de -0,22 M€ en 2019 à -0,32 M€ en 2020.

Au final, la très bonne performance enregistrée en termes d'activité et de marge au 2nd semestre 2020 dans un contexte sanitaire toujours difficile, permet à M2i de voir son Résultat Net revenir à l'équilibre sur l'ensemble de l'année 2020 à -0,08 M€, après un 1er semestre 2020 qui s'inscrivait en perte nette de -1,68 M€.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 au niveau du Groupe M2i s'élève à 13,1 M€. Le Groupe a par ailleurs bénéficié sur l'année 2020 de 8 M€ de PGE et de prêt atout BPI.

SOLIDES PERSPECTIVES DE REBOND SUR L'EXERCICE 2021

Le Groupe anticipe de solides perspectives de rebond de son activité sur l'ensemble de l'année 2021 avec le succès confirmé de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management disponibles en mode présentiel et 100% distanciel.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, au plus tard le 15 mai 2021.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

Publication, le 23 avril 2021

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mplvYZdrZmbJnHBqkptsm5aUaptok5bJmJeelGFsaMmVaJ2UnJiTmMXGZm9pnWVr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68805-m2i-resultat-operationnel-courant-2020-beneficiaire-et-superieur-aux-attentes-a-84-m-euro.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews