M2i : croissance de 43,5% du CA au 1er trimestre

M2i annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au premier trimestre 2021, en croissance de 43,5% en comparaison annuelle, lui permettant de 'confirmer ses solides perspectives de croissance interne sur l'ensemble de 2021'.



'Ce bon niveau d'activité reflète une nouvelle fois le succès de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel et qui a représenté sur cette période plus de 60% de ses facturations contre moins de 2% un an plus tôt', explique-t-il.



