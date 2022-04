M2M : Résultats financiers 2021 29/04/2022 | 13:46 Envoyer par e-mail :

Le conseil d'administration de la société M2MGROUP SA s'est réuni le 24 Mars 2022 sous la présidence de Monsieur Redouan Bayed, pour examiner l'activité de la société et ses filiales et arrêter les comptes au 31 décembre 2021. COMPTES SOCIAUX COMPTES CONSOLIDÉS Indicateurs en dirhams Indicateurs consolidés en dirhams Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Résultat financier Résultat net consolidé Résultat net Le résultat d'exploitation au 31/12/2021 a enregistré une diminution significative suite à la baisse du chiffre d'affaires générée par un contexte défavorable d'exécution des projets durant l'exercice écoulé, ainsi que par une politique de prise de revenus plus stricte. Les indicateurs consolidés de l'exercice 2021 ont enregistré une baisse générée par un contexte d'exécution défavorable. PERSPECTIVES 2022 M2M Group a démarré l'année 2022 avec un backlog important par rapport à 2021. M2MGroup opère dans des segments en forte croissance, et fort de ses capacités d'innovation et ses capacités financières et continuera de transformer son business model et renforcer ses positions sur les différents marchés en vue de délivrer les résultats de croissance et de profitabilités attendus. Par ailleurs, sa filiale NAPS, une fintech de premier plan , crée des écosystèmes à même d'embarquer le citoyen vers l'inclusion financière et œuvre pour la transition des habitudes de consommation et de paiement via la mise en place de services innovants. Avec une offre simple et inclusive, NAPS s'est associé à des opérateurs de renom dans des secteurs de service public, le commerce de proximité, la micro-finance, l'éducation, l'e-Gov, les transports publics et le tourisme. À côté de cela, NAPS œuvre pour généraliser l'équipement des commerces en solutions d'acquisition TPE, avec des solutions qui reposent sur le choix d'une offre technologique et tarifaire simple, transparente et attractive, conçue pour adresser les potentialités d'un marché des instruments de paiement régional prometteur, avec l'ambition ultérieure d'exporter ses solutions vers l'international. COMPTES SOCIAUX 2021 BILAN - ACTIF BILAN - PASSIF Montants en DH Montants en DH 31/12/2021 31/12/2020 42 401 072 64 053 821 -7 719 426 11 655 886 -2 220 920 -6 179 233 -10 206 836 3 794 940 31/12/2021 31/12/2020 53 905 391 65 007 366 -28 726 143 -26 916 325 -28 144 801 -19 872 321 -30,67 -16,13 ACTIF EXERCICE Exercice Précédent PASSIF Exercice Exercice Précédent COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31-12-21 Montants en DH Montants en DH 1 2 3=2+1 4 1- Financement permanent 2265742321401737,8,315 2637643610713,,9861 10 206 803,60,045 3 794 9390,,8040 2- I - PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits 3- FONDS DE 00,0,00 44221401703782,2,50 4422144001703782,2,550 00,0,00 44221401703782,2,50 44221401703782,2,50 00,0,000 4644306583688210,6,773 4644306583688210,,6773 4- 5- 6- BESOIN DE FINANCEMENT G Variation de stocks de produits (1) 7- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges Total I 2430319913589,5,206 4 642 0231,76 2430319913589,5,206 46 420 231,76 25425804090803,0,902 69 338 804,65 II - CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus(2) de marchandises Achats consommés(2) de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation Total II 57243652301836,4,415 39018255401792,0,944 257389985548,7,901 124369413179144,4,130 57243652301836,4,415 39018255401792,0,944 257389985548,7,901 124369413179144,4,130 163095869988082,9,929 47436439010591,1,750 124920876219,7,700 1238038646402740,8,201 123415030562935,8,380 123415030562935,8,380 54 139 657,69 37262807015683,8,715 57 682 918,35 III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1-87777159745215,2,994 1191865515383886,,2390

IV - PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés Gains de change 00,0,00 2248391268,6,956 190189516428,3,982 33699471914,5,438 00,0,00 247371862,6,56 190189516428,3,982 33699471914,5,438 16 225 3070,0,000 9218091238,7,976 66421132429,1,497 157890835785,7,021 Total IV 1 336 725,96 1 336 725,96 1 250 653,44 V- CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Pertes de change 237175210,6,293 124251729534,0,963 237175210,6,293 124251729534,0,963 17181728708,8,468 39082333854,7,433 32340896731,4,183 32340896731,4,183 7118116522203,4,907 Total V 3 557 646,29 3 557 646,29 7 429 886,88 VI - RESULTAT FINANCIER (IV-V)

VII - RESULTAT COURANT

VIII - PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre -2 282039820,3,343 18-989548013436,6,27 0,00 0,00 1-66019799626343,,6493 355945716060522,,9877 0,00 0,00 Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants 53815,2,085 53815,2,085 Reprises non courantes ; transferts de charges 00,0,00 1 75355234701,9,977 00,0,000 Total VIII 585,05 585,05 1 735 371,97

IX - CHARGES NON COURANTES PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES AUX COMPTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 Autres charges non courantes 28 285,6,204 28 285,6,204 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions Total IX 969 3610,3,040 28 285,24 X- RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 969 3610,3,040 28 285,24 -96-297373080,6,168 17-989868870946,9,465 51104386332,2,696 969 361,34 984 194,00 -475551112727,,3928 356429257888300,,6854

XII - IMPOTS SUR LES BENEFICES

XIII - RESULTAT NET (XI-XII) 4 52338572950,0, 00 1-130325056286396,9,465 52241372986941,,0000 303277974991369,,6854 TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 447 974547 959482,5797 TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT NET (total des produits-total des charges) 3517 598694 732789,6232 -10 206 836,45 6732433224282340,,3016 3638155249380970,,6262 3 794 939,84 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) Montants en DH Exercice Précédent I. ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) Montants en DH Exercice Précédent I. TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (T.F.R) ETAT DES DEROGATIONS NATURE OPÉRATIONS PROPRES À L'EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDANT TOTAUX DE L'EXERCICE TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT ExerciceSYNTHESE DES MASSES DU BILAN PROPRES À L'EXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENTVARIATIONSEMPLOIS RESSOURCES 2- Moins Actif immobilisé 11454 740514 4270637,5,291 1348454574827053,,6549 5128956032576,39,562 0,,00 3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL 112020927069841100,2,124 125209786189180,,322 2210716738480,01,107 0,,00 4- Actif circulant 112140972692182070,4,175 14254497229413267,,2437 0,0,00 210451463630287,,7361 5- Moins Passif circulant 334396390409012,1,409 33429039080091,,3140 1 235 108,80,061 1 720 2890,,7070 6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 8797909697083967,3,686 1182929692960346,,8398 0,0,00 212 29633151938,,5730 7- TRESORERIE NETTE ( Actif - Passif ) 323917471757132,8,458 132 89175757673,,4835 20 162 210,04,200 9 836 2601,,0307 EMPLOIS ET RESSOURCES EXERCICE RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES 00,0,00 4115315908680393,,9130 4115315908680393,,9130 0,0,00 0,,00 0,,00 0,,00 0,00 15 198 833,10 1147936040825241,3,211 5482962195115,76,141 10175290623,17,080 912030040 00,0,00 186 432,00 17 300 221,21 0,00 17 036 2310,1,030 22 263 5908,,0506 29031469252140,4,492 0,,00 37 462 431,63 37 462 431,63 EXERCICE PRECEDENTEMPLOIS INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES ENGAGEMENTS RECUS OU DONNES HORS OPERATION DE CREDIT BAIL TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES Montants en DH RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 131, Bd.Abdelmoumen, Casablanca 119, BdAbdelmoumen - Casablanca - Maroc BDO Sarl, a Moroccan firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIREAUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Aux Actionnaires de la société M2M GROUP S.A BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIREAUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Aux Actionnaires de la société M2M GROUP S.A TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Montants en DH Audit des états de synthèse Opinion avec réserve TABLEAU DES PROVISIONS Montants en DH de synthèse ci-joints de la société M2M Group SA, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, le compte ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux d'administration dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Sous réserve de l'incidence de (s) la situation(s) décrite (s) dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notreau Maroc. Fondement de l'opinion avec réserve de l'exercice 2021 ne comportent aucune provision pour couvrir le risque lié à ce contrôle."vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que TABLEAU DES CREANCES Montants en DH AUTRES ANALYSES Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit desune opinion distincte sur ces questions. Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés d'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport : 1- Dépréciation des titres de participation comptabilisés au coût historique d'acquisition. Ils sont évalués sur la base de la valeur d'utilité généralement estimée par la direction en fonction de l'actif net comptable, de la rentabilité et de la perspective d'avenir de la participation ainsi que de l'utilité pour la société détentrice des titres. En cas de baisse durable de la valeur d'utilité et si celle-ci est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée. TABLEAU DES DETTES Montants en DH AUTRES ANALYSES L'estimation de la valeur d'utilité de ces titres requiert l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées, éléments qui peuvent correspondre selon le cas à des éléments historiques (quote-part d'actif net comptable), à des éléments prévisionnels (perspectives de rentabilité) ainsi que l'utilité pour la société détentrice de la participation. Dans ce contexte, du fait du degré de jugement inhérent à certains éléments, notamment la probabilité de réalisation des prévisions retenues par la direction, nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation constitue un point clé de l'audit. - Procédures d'audit mises en œuvre en réponse du risque des méthodes d'évaluation et des éléments utilisés et : •concordent avec les comptes des entités et que les ajustements opérés, le cas échéant, sont fondés sur une documentation probante ; •et d'exploitation des activités des entités concernées établies par la Direction et apprécier la cohérence deshypothèses avec les tendances prévues pour l'activité (principalement, évolution des ventes, des taux de marge et des frais généraux). RAISON SOCIALE DE IFSECTEUR D'ACTIVITÉ LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICECAPITAL SOCIAL PARTICIPATION AU CAPITAL % PRIX D'ACQUISITIONVALEUR COMPTABLE EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE PRODUITS INSCRITS AU C.P.CDATE DE CLÔTURESITUATION NETTERÉSULTAT NET GLOBAL NETTE DE L'EXERCICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAPS Gestion des moyens de paiement 120 000 000,00 60,204% 69 825 200 31/12/2021 34 050 378,04 -19 094 678,62 0,00 ASSIAQA CARD Permis de conduire électronique 69 000 000,00 75,85% 90 253 700,00 31/12/2021 106 501 507,93 -3 911 457,12 0,00 TOTAL 189 000 000,00 160 078 900,00 140 551 885,97 -23 006 135,74 0,00 NATURE MONTANT DEBUT EXERCICE DOTATIONS REPRISES MONTANT FIN EXERCIC financièresNon courantes financièresNon courantes 1. Provisions pour dépréciaon de lf immobilisé 148500050406060,0,000 62 590656 486460,0204 147 540752 43606,0204 Provisions pour dépréciaon de lf immobilisé 148500050406060,0,000 62 590656 486460,0204 147 540752 43606,0204

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques SOUS TOTAL (A) 14505466,00 0,00 2 966 840,24 0,00 0,00 0,00 0,00 17 472 306,24 6518170953836588,7,701 72 974818 78306,349 476 226,50 452616,51 618 15095 806382,7508 circulant ( hors trésorerie) 5. Autres provisions pour rsiques et charges 32330088571772,1,867 631401 785370,970 969 361,34 538609 377954,0418 3 320880 51573,1568

6. Provisions pourdépréciaon des comptes de trésorerie SOUS TOTAL (B) 64 414 385,86 7 941 780,39 341 830,90 0,00 0,00 822 410,99 0,00 71 875 586,16 TOTAL (A+B) 78 919 851,86 7 941 780,39 3 308 671,14 0,00 0,00 822 410,99 0,00 89 347 892,40 CREANCES TOTALANALYSE PAR ECHEANCEDETTES TOTALANALYSE PAR ECHEANCE TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS MONTANT COUVERT PAR LA SURETE NATURE (1) DAETXE ETRLCIEUIC D'INSCRIPTION E OBJET (2) ET (3) VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNÉE À LA DATE DE CLOTURE - Suretés données - Suretés reçues NEANT COMPTES SOCIAUX 2021 (suite)COMPTES CONSOLIDES 2021 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES BILAN CONSOLIDÉ Montants en DH 2- Dépréciation des créances clients Au 31 Décembre 2021, la valeur des créances clients et comptes rattachés est inscrite au bilan pour une valeur nette comptable de 100 942 KMAD soit 35% du total de l'actif de la société. La provision pour dépréciation des créances clients et comptes rattachés de la société, qui s'élève à 68565 KMAD auNous avons considéré que la dépréciation des créances clients et comptes rattachés est un point clé d'audit compte tenu de l'importance de ces créances dans le bilan de la société et de la sensibilité du processus de recouvrement dans le contexte de la crise liée au Covid-19. - Procédures d'audit mises en œuvre en réponse du risque Nos contrôles relatifs à la dépréciation des créances ont notamment consisté à : • Circulariser les créances clients ;

• Analyser l'ancienneté des créances ;

• Discuter les retards de paiements avec le top Management ; • Contrôler le calcul de la provision pour dépréciation et sa conformité avec la règle de provisionnement adoptée par M2M Group. 3- Valorisation des immobilisations en recherche et développement BILAN CONSOLIDÉ Montants en DH Au 31 décembre 2021, la valeur des immobilisations en recherche et développement inscrite au bilan pour une valeur indirectes en lien avec les projets de recherche et développement menés par l'entreprise. - Procédures d'audit mises en œuvre en réponse du risque ••La possibilité technique de fabrication du produit est démontrée. • L'entreprise a l'intention de produire et commercialiser ou utiliser le nouveau produit ou procédé.

• L'existence d'un marché pour le produit, ou s'il est utilisé en interne, démontrer son utilité pour l'entreprise.

• Le contrôle du respect de la méthode de calcul des frais de R/D. Rapport de gestion Nous nous sommes assurés de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'adminis-tration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société, prévue par la loi. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard les états de synthèse La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d'anomalieLors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉ Montants en DH économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; du contrôle interne de la société ; nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des dernière ; nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitudesommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ; nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans les états de synthèse, et apprécions si les états de synthèse représentent les Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux relevée au cours de notre audit. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES portons à votre connaissance qu'au cours de cet exercice, la société M2M GROUP a participé à une opération d'augmentation du capital de la société NAPS à hauteur de 16 901,20KMAD S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes. Les Commissaires aux Comptes Casablanca, le 28 Avril 2022 ACTIF 31-12-21 31-12-20 PASSIF 31-12-21 31-12-20 SOCIÉTÉ ÉMETTRICEPOURCENTAGE D'INTÉRÊTPOURCENTAGE DE CONTRÔLEMETHODE DE CONSOLIDATION M2MGROUP 100,00% 100,00% Société Mère NAPS SA 60,24% 60,24% Intégration globale ASSIAQA CARD 75,85% 75,85% Intégration globale RUBRIQUES 31/12/2021 31-12-20 COMPTES CONSOLIDES 2021 PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES AUX COMPTES CONSOLIDES TABLEAU DES DETTES CONSOLIDÉES Montants en DH AUTRES ANALYSES I -ACTIF IMMOBILISE A - EVALUATION A L'ENTREE 1 - Immobilisations incorporelles Cout d'acquisition y compris frais d'approche 2 - Immobilisations corporelles Cout d'acquisition y compris frais d'approche 3 Prix d'acquisition B - CORRECTIONS DE VALEUR 1 - Méthodes d'amortissements Linéaire

2 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation N.A

3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion-actif N.A II - ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) A - EVALUATION A L'ENTREE 1 - Stocks Cout d'achat TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Montants en DH 2 - Créances Valeur nominale

3 - Titres et valeurs de placement : Valeur nominale B - CORRECTIONS DE VALEUR Flux de trésorerie liés à l'activité 1 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation Valeur nominale Résultat d'exploitation des entreprises intégrées --286 79216 134234,,2689 -26 916 324,679 2 - méthodes de détermination des écarts de conversion actif Selon le cours de cloture Elimination des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : Dotation d'exploitation (1) 196118847,02 9 297 972,429 III - FINANCEMENT PERMANENT Résultat d'exploitation -12 607 296,256 -17618352,26 1 - Méthodes de réévaluation N.A Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (2) -2-72 475478 323105,,1587 -22 748 215,547 2 - méthodes d'évaluation des provisions règlementées N.A Flux nets de trésorerie d'exploiation -5 1429 98663,,0370 5 129 863,300 N.A Autres encaissements et décaissements liés a l'activité : 4 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges N.A 2 7504 716261,,8246 2 504 121,226 5 - Méthodes de détermination des écarts de conversion passif N.A 3 86437 581297,,3485 3 647 827,465 - Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,,00 0,00 - Impots sur les sociétés, hors impot sur les plus values sur cession 24 617605 35189,,0830 4 165 589,810 1 - Dettes du passif circulant Valeur nominale - Charges et produits non courants 10 101625 980887,,549 10 065 887,409 2 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges N.A - Autres 1 3-5620 918306,,7139 -60 136,169 3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion passif Selon le taux de cloture Sous total Flux net de trésorerie généré par l'activité 16 93843 382627,,8720 1-32 21153 674331,,2050 6 983 867,720 12 113 731,080 V - TRESORERIE Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements 1 - Trésorerie - actif Valeur nominale Acquisition d'immobilisations 42 043138 064302,,7257 2 418 632,227 2 - Trésorerie - passif Valeur nominale Cession d'immobilisation nettes d'impots 0,,00 0,00 3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation N.A Incidence des variations de périmètre (3) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements --42 043138 064302,,7257 -2 418 632,227 ENGAGEMENTS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATION DE CRÉDIT BAIL CONSOLIDÉS Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrés 0,,00 0,,00 0,00 03,00 Montants en DH Augmentation du capital en numéraire Emission d'emprunt 309 396,75 309 396,75 Remboursement d'emprunt 1 046 8910,,030 08,0603 -1 034069 83916,,0735 Variation de trésorerie 1-80 209054 54795,,0448 309 396,735 10 004 495,438 Trésorerie d'ouverture 1431 5494 056783,,9479 Trésorerie de clôture 13431 255439 409638,,937 131544573,469 141 549 068,997 Incidence des variations des monnaies étrangères -18020905457459,50,3448 10 004 495,438 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Montants en DH RÉSERVES ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 131, Bd.Abdelmoumen, Casablanca 119, BdAbdelmoumen - Casablanca - Maroc BDO Sarl, a Moroccan firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIREAUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Aux Actionnaires de la société M2M GROUP S.A et filiales Opinion avec réserve TABLEAU DES CREANCES CONSOLIDES Montants en DH AUTRES ANALYSES de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaire (ETIC), y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de216 952 KMAD dont une perte nette consolidée de 28 145 KMAD. Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Sous réserve de l'incidence des situations décrites dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport,31 décembre 2021, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Fondement de l'opinion avec réserves • Les comptes de la société ASSIAQA CARD présentent un stock de 10 737 KMAD, non mouvementé depuis janvier 2020, constitué de support de cartes grises, permis de conduire et de pièces de rechanges. La société n'a pas jugé nécessaire de déprécier la valeur de ce stock dont la récupération par le ministère de l'équipement et du transport est soumise à une procédure d'arbitrage en cours. • Les comptes de l'exercice 2021 ne comportent aucune provision pour couvrir le risque lié à ce contrôle. vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE IV - PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) ENGAGEMENTS DONNES 31-12-21 31-12-20 Avals et cautions marchés 27 486 092,00 TOTAL 27 486 092,00 26 901 118,05 26 901 118,05 ENGAGEMENTS recus 31-12-21 31-12-20 Autres engagements reçus NEANT NEANT TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS CAPITALPRIMES D'ÉMISSIONECARTS DE CHANGETOTAL PART GROUPEMINORITAIRESTOTAL CREANCES TOTALANALYSE PAR ECHEANCEDETTES TOTALANALYSE PAR ECHEANCE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 31-12-21 31-12-20

Original Document

Permalink Disclaimer M2M Group SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 11:44:30 UTC.

