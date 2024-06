M31 Technology Corporation a annoncé le lancement de la dernière solution de mémoire IP LPDDR pour répondre à la demande croissante du marché des applications de calcul haute performance (HPC), au-delà même de la puissance de calcul, dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), où il y a aussi le stockage, la récupération rapide des données, le cryptage et l'analyse massive des données. Par conséquent, le développement en plein essor de l'IA, du cloud à la périphérie, créera d'importantes opportunités commerciales pour la propriété intellectuelle des mémoires. La LPDDR4/4X du M31, qui a été conçue et largement utilisée, offre des caractéristiques stables de haute performance et de faible consommation d'énergie, prend en charge des vitesses allant jusqu'à 4 267 Mbps et fournit des algorithmes d'auto-apprentissage pour aider les clients à atteindre des performances optimales dans divers scénarios.

Elle convient aux applications nécessitant des interfaces de mémoire haute performance, telles que la conduite autonome, les appareils mobiles et les ordinateurs portables. La mémoire IP LPDDR5 en cours de développement améliorera encore l'efficacité des applications HPC en offrant des taux de transfert de données plus élevés et une consommation d'énergie plus faible. À l'avenir, M31 a également prévu de développer la mémoire LPDDR6 pour répondre à des besoins informatiques plus efficaces et plus complexes.

La mémoire IP LPDDR5/5X/5T de M31 offre des taux de transfert de données exceptionnels, garantissant des performances optimales pour les applications HPC, notamment les centres de données, les charges de travail d'IA et le calcul scientifique avancé. Parallèlement, la conception LPDDR5 met l'accent sur l'efficacité énergétique, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 30 % par rapport à la génération précédente, ce qui la rend adaptée aux environnements informatiques à grande échelle où l'efficacité énergétique est cruciale. Des débits de données allant jusqu'à 9 600 Mbps permettent des vitesses de traitement plus rapides et un traitement plus efficace des données, ce qui est essentiel pour l'analyse en temps réel et les tâches informatiques intensives.

L'utilisation d'une technologie avancée de correction des erreurs garantit une intégrité et une fiabilité accrues des données, ce qui est essentiel pour maintenir la précision des processus informatiques complexes. Le module de mémoire LPDDR est conçu pour occuper un minimum d'espace, ce qui offre une grande souplesse de conception et d'intégration, et le rend particulièrement adapté aux environnements informatiques compacts et à haute densité. En outre, les solutions IP de mémoire LPDDR de M31 sont spécifiquement adaptées aux applications des centres de données, améliorant les capacités de traitement et réduisant les coûts opérationnels, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.

Dans le domaine de l'IA, elles accélèrent les vitesses d'apprentissage et d'inférence des modèles, ce qui est essentiel pour les tâches d'IA et d'apprentissage automatique. Par ailleurs, la mémoire IP LPDDR fait également l'objet d'une forte demande sur le marché de l'informatique périphérique, où ses caractéristiques de haute performance et de faible consommation d'énergie aident les fabricants à construire des dispositifs informatiques périphériques plus petits, plus légers et plus puissants. Outre la mémoire LPDDR, M31 recherche et développe activement d'autres technologies de mémoire avancées telles que la mémoire Graphics Double Data Rate (GDDR).

La mémoire GDDR est optimisée pour les applications graphiques, offrant des taux de transfert de données extrêmement élevés et d'excellentes performances, ce qui la rend adaptée aux jeux, à la réalité virtuelle et aux stations de travail graphiques professionnelles. L'utilisation de la propriété intellectuelle de mémoire éprouvée de M31 permet de répondre aux exigences croissantes en matière de calcul à haute performance et de satisfaire le marché des applications d'IA, en accélérant les processus de développement de produits des clients. À mesure que l'évolution de l'IA s'accélère, le rôle de la propriété intellectuelle dans la conception des puces SoC devient de plus en plus important.

En tant que fournisseur professionnel de propriété intellectuelle, M31 s'engage à innover et à exceller, à suivre les développements de l'industrie des semi-conducteurs et à favoriser continuellement les avancées technologiques.