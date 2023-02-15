Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. M6 Métropole Télévision
  6. Actualités
  7. Synthèse
    MMT   FR0000053225

M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION

(MMT)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:15 15/02/2023
14.55 EUR   +1.75%
18:58France Télévisions, M6 et TF1 vont fermer la plateforme SALTO
RE
18:51Salto s'arrête, annoncent France Télévisions, M6 et TF1
AW
14/02Paris finit atone après l'inflation américaine
AW
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

France Télévisions, M6 et TF1 vont fermer la plateforme SALTO

15/02/2023 | 18:58
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

15 février (Reuters) - Metropole Television SA :

* LES GROUPES FRANCE TÉLÉVISIONS, M6 ET TF1 ANNONCENT LA DISSOLUTION DE SALTO

* CETTE DÉCISION DES TROIS ACTIONNAIRES FONDATEURS DE SALTO INTERVIENT POSTÉRIEUREMENT À LABANDON DU PROJET DE FUSION ENTRE TF1 ET M6

* LE CABINET BTSG PRÉCISERA ET ANNONCERA À BREF DÉLAI LE CALENDRIER DARRÊT DE LA PLATEFORME ET DES ABONNEMENTS

* UNE COMMUNICATION SPÉCIFIQUE SERA ENVOYÉE TRÈS PROCHAINEMENT AUX ABONNÉS DE SALTO POUR LES INFORMER DES CONSÉQUENCES SUR LEUR ABONNEMENT EN COURS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION 1.75%14.55 Cours en temps réel.-6.84%
TF1 5.34%7.6 Cours en temps réel.0.84%
Toute l'actualité sur M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
18:58France Télévisions, M6 et TF1 vont fermer la plateforme SALTO
RE
18:51Salto s'arrête, annoncent France Télévisions, M6 et TF1
AW
14/02Paris finit atone après l'inflation américaine
AW
14/02Après l'échec de leur fusion, TF1 et M6 misent sur le streaming gratuit
AW
14/02TF1, plus forte baisse du SBF 120 la clôture du mardi 14 février 2023
AO
14/02CAC40 : hausse anecdotique après le repli de fin de journée
CF
14/02CAC40 : plus résilient que W-Street, les taux US se retendent
CF
14/02CAC40 : flirte avec les records après un CPI US sans surprise
CF
14/02La "remontada" de M6 en Bourse
AO
14/02Point marchés-Léger optimisme sur les actions avant l'inflation américaine
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 1 369 M 1 469 M -
Résultat net 2022 207 M 222 M -
Tréso. nette 2022 292 M 313 M -
PER 2022 8,36x
Rendement 2022 8,36%
Capitalisation 1 805 M 1 937 M -
VE / CA 2022 1,11x
VE / CA 2023 1,38x
Nbr Employés 1 672
Flottant 44,8%
Graphique M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Durée : Période :
M6 Métropole Télévision : Graphique analyse technique M6 Métropole Télévision | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 14,30 €
Objectif de cours Moyen 17,10 €
Ecart / Objectif Moyen 19,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Abel Bellet de Tavernost Chairman-Executive Board
Jérôme Lefébure Chief Financial & Administrative Officer
Elmar Heggen Chairman-Supervisory Board
Mathias Bejanin Chief Technical Officer
Valéry Gerfaud Chief Technology & Digital innovation Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION-6.84%1 937
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.50.00%35 770
FOX CORPORATION17.75%18 491
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.13.05%7 462
RTL GROUP S.A.13.39%7 427
TEGNA INC.-4.20%4 533