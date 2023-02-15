France Télévisions, M6 et TF1 vont fermer la plateforme SALTO

15 février (Reuters) - Metropole Television SA
:
* LES GROUPES FRANCE TÉLÉVISIONS, M6 ET TF1 ANNONCENT LA
DISSOLUTION DE SALTO
* CETTE DÉCISION DES TROIS ACTIONNAIRES FONDATEURS DE SALTO
INTERVIENT POSTÉRIEUREMENT À LABANDON DU PROJET DE FUSION ENTRE
TF1 ET M6
* LE CABINET BTSG PRÉCISERA ET ANNONCERA À BREF DÉLAI LE
CALENDRIER DARRÊT DE LA PLATEFORME ET DES ABONNEMENTS
* UNE COMMUNICATION SPÉCIFIQUE SERA ENVOYÉE TRÈS
PROCHAINEMENT AUX
ABONNÉS DE SALTO POUR LES INFORMER DES CONSÉQUENCES SUR LEUR
ABONNEMENT EN COURS
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(Gdansk Newsroom)