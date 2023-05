La compagnie française CMA CGM s'engage à acheter le quotidien financier français La Tribune

La société française CMA CGM, l'une des plus grandes compagnies de transport par conteneurs au monde, a déclaré vendredi qu'elle s'était engagée à acheter le quotidien financier français La Tribune, poursuivant ainsi sa récente incursion dans le secteur des médias en France.

Dans un communiqué, la société basée à Marseille et contrôlée par la famille fondatrice Saade a déclaré qu'elle prévoyait d'acheter 100 % du Groupe Hima, propriétaire du journal numérique.

La CMA CGM, riche en liquidités, qui s'est lancée dans une série d'acquisitions après avoir réalisé d'importants bénéfices pendant la pandémie, possède déjà les journaux locaux français "La Provence" et "Corse Matin" et détient une participation de plus de 10 % dans M6, la deuxième chaîne de télévision privée de France.

"La finalisation de l'opération dépend de la consultation des instances représentatives du personnel et du feu vert des autorités de régulation", a déclaré CMA CGM.

"Le développement du groupe dans le secteur des médias reflète à la fois une stratégie de diversification et une volonté de renforcer l'ancrage local et national de CMA CGM. (Reportage de Benoit Van Overstraeten ; rédaction de Dominique Vidalon et Jason Neely)