M6: Les résultats 2022 pénalisés par l'abandon de Salto et la baisse de la pub

(Actualisation: précisions sur l'impact financier de Salto et sur la revue stratégique, nouveau directoire.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--M6 a fait état lundi de résultats en baisse en 2022, sous l'effet d'un recul de ses recettes publicitaires et de provisions liées à la disparition prochaine du service de vidéo à la demande sur abonnement Salto.

Le groupe audiovisuel a publié un résultat net de 165,9 millions d'euros pour l'exercice écoulé, en repli de 41% par rapport à 2021. Lors de la présentation de ses résultats aux analystes, le président du directoire Nicolas de Tavernost a souligné que d'importantes provisions avaient été passées dans les comptes 2022 en raison de la liquidation programmée de la plateforme Salto, détenue à parts égales avec France Televisions et TF1.

En prenant également en compte la perte opérationnelle de cette activité l'an passé, "l'impact total de Salto sur les comptes du groupe atteint -46,1 millions d'euros au 31 décembre 2022", a précisé M6 dans un communiqué.

Le résultat opérationnel courant (Ebita) consolidé a reculé de 3% l'an dernier, à 336,2 millions d'euros.

Retraité des 20 millions d'euros d'aides publiques perçues en 2021, le résultat opérationnel courant (Ebita) consolidé a toutefois atteint son plus haut niveau historique à 334,4 millions d'euros, en progression de 2,4% par rapport à 2021. Hors aides publiques, la marge opérationnelle s'est établie à 24,6% en 2022, contre 23,5% en 2021 et 19,5% en 2019. Cette progression reflète "notamment la flexibilité du groupe dans la gestion de ses coûts, les synergies développées entre l'ensemble de ses antennes et la contribution de Stéphane Plaza Immobilier", a commenté M6.

Le chiffre d'affaires de M6 s'est replié de 2,4% l'an dernier, à 1,36 milliard d'euros. "Le recul des recettes publicitaires (-4,7%), dans un contexte de dégradation de l'environnement économique, est en partie compensé par la hausse des revenus non-publicitaires (+8%)", a précisé le groupe.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 216,2 millions d'euros en 2022, un Ebita de 331,3 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros.

M6 proposera à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2022, soit le même montant que pour l'exercice précédent. Le consensus FactSet escomptait un dividende de 1,20 euro par action.

Un projet stratégique en cours de finalisation

A propos de ses perspectives pour cette année, le groupe a indiqué avoir déposé le 23 janvier auprès du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, son dossier de candidature pour le renouvellement de l'autorisation d'émettre de la chaîne M6 sur la TNT pour une durée de dix ans à compter du 6 mai 2023. "La réponse de l'institution est attendue dans les prochaines semaines", a indiqué M6.

Par ailleurs, depuis l'abandon du projet de fusion entre les groupes M6 et TF1, le groupe a indiqué qu'il finalisait un "projet stratégique, principalement axé sur la poursuite et l'accélération de ses projets en matière de streaming (AVOD)". "Une revue stratégique est en cours et sera détaillée avant la fin du premier semestre de cette année", a ajouté M6 dans un communiqué distinct.

En parallèle, le groupe a annoncé mardi la nomination d'un nouveau collège du directoire pour une durée de trois ans. Il sera toujours présidé par Nicolas de Tavernost.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones ; +331 41 27 47 39 ;valsuar@agefi.fr ed : LBO-TVA

COMMUNIQUES FINANCIERS DE M6:

https://www.groupem6.fr/finance/information-reglementee/communiques-financiers/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

Dow Jones Newswires

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2023 13:51 ET (18:51 GMT)