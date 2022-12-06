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    MMT   FR0000053225

M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION

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M6 Metropole Television : Document AMF CP. 2022DD874711

06/12/2022 | 19:32
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2022DD874711

05 décembre 2022

FR0000053225 - DD154414

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Valéry GERFAUD, Membre du Comité Exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : METROPOLE TELEVISION

LEI : 96950018NOMJX5XRH047

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.0136 Euro

VOLUME : 2 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.0136 Euro

VOLUME : 2 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

M6 - Métropole Télévision SA published this content on 06 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2022 18:31:10 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 230 M 241 M -
Tréso. nette 2022 299 M 314 M -
PER 2022 7,84x
Rendement 2022 8,77%
Capitalisation 1 756 M 1 847 M -
VE / CA 2022 1,05x
VE / CA 2023 1,00x
Nbr Employés 1 672
Flottant 44,8%
Graphique M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Durée : Période :
M6 Métropole Télévision : Graphique analyse technique M6 Métropole Télévision | Zonebourse
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 13,91 €
Objectif de cours Moyen 17,63 €
Ecart / Objectif Moyen 26,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Jérôme Lefébure Chief Financial & Administrative Officer
Elmar Heggen Chairman-Supervisory Board
Mathias Bejanin Chief Technical Officer
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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WARNER BROS. DISCOVERY, INC.-52.63%28 048
FOX CORPORATION-11.79%17 199
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.20.14%6 911
RTL GROUP S.A.-12.91%6 602
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK-47.81%4 695