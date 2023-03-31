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    MMT   FR0000053225

M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION

(MMT)
  Rapport
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18:42M6 Metropole Television : Document AMF CP. 2023DD892113
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M6 Metropole Television : Document AMF CP. 2023DD892113

31/03/2023 | 18:42
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2023DD892113

30 mars 2023

FR0000053225 - DD155959

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CMA CGM PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée, Membre du conseil de surveillance de MÉTROPOLE TÉLÉVISION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : METROPOLE TELEVISION

LEI : 96950018NOMJX5XRH047

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 23 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Multimarchés

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 14.8196 Euro

VOLUME : 10 603.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 14.8196 Euro

VOLUME : 10 603.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 24 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Multimarchés

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 14.5913 Euro

VOLUME : 65 848.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 14.5913 Euro

VOLUME : 65 848.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 27 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Multimarchés

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 14.5932 Euro

VOLUME : 668 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 14.5932 Euro

VOLUME : 668 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 29 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Multimarchés

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 14.7916 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 14.7916 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 mars 2023

COMMENTAIRES :

Les acquisitions du 23 mars 2023 ont eu lieu sur EURONEXT PARIS (5 005 actions MT), CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) (1 406 actions MT), TURQUOISE EUROPE - DARK (1 887 actions MT) et CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) (2 305 actions MT).

Les acquisitions du 24 mars 2023 ont eu lieu sur AQUIS EXCHANGE EUROPE (1 713 actions MT), CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) (950 actions MT), CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) (1 452 actions MT), CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) (1 486 actions MT), TURQUOISE EUROPE - DARK (248 actions MT), TURQUOISE EUROPE (815 actions MT) et EURONEXT PARIS (59 184 actions MT).

Les acquisitions du 27 mars 2023 ont eu lieu sur CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) (1 812 actions MT), CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) (1 094 actions MT), SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK (258 actions MT), TURQUOISE EUROPE - DARK (37 617 actions MT), POSIT AUCTION (219 actions MT), POSIT DARK (886 actions MT) et CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) (626 114 actions MT).

Les acquisitions du 29 mars 2023 ont eu lieu sur AQUIS EXCHANGE EUROPE (748 actions MT), CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) (264 actions MT), CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) (1 651 actions MT), TURQUOISE EUROPE (183 actions MT) et EURONEXT PARIS (7 154 actions MT).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

M6 - Métropole Télévision SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 16:41:34 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 1 337 M 1 458 M -
Résultat net 2023 213 M 232 M -
Tréso. nette 2023 132 M 144 M -
PER 2023 8,88x
Rendement 2023 8,21%
Capitalisation 1 850 M 2 018 M -
VE / CA 2023 1,28x
VE / CA 2024 1,24x
Nbr Employés 2 203
Flottant 44,8%
Graphique M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Durée : Période :
M6 Métropole Télévision : Graphique analyse technique M6 Métropole Télévision | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 14,71 €
Objectif de cours Moyen 17,43 €
Ecart / Objectif Moyen 18,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Abel Bellet de Tavernost Chairman-Executive Board
Jérôme Lefébure Chief Financial & Administrative Officer
Elmar Heggen Chairman-Supervisory Board
Mathias Bejanin Chief Technical Officer
Valéry Gerfaud Chief Technology & Digital innovation Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION-4.17%2 018
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.52.74%36 169
FOX CORPORATION10.87%17 338
RTL GROUP S.A.14.66%7 631
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.-2.59%6 254
TEGNA INC.-21.52%3 718
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