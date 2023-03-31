M6 Metropole Television : Document AMF CP. 2023DD892113

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 14.5913 Euro
VOLUME : 65 848.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 14.5913 Euro
VOLUME : 65 848.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 27 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Multimarchés
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 14.5932 Euro
VOLUME : 668 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 14.5932 Euro
VOLUME : 668 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 29 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Multimarchés
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053225
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 14.7916 Euro
VOLUME : 10 000.0000