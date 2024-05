Avec environ 2 millions de visiteurs et un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros prévus en 2024, ce réseau de parcs est amené à se développer plus largement (en création dans les centres commerciaux et en croissance externe) et à proposer, autour des héros de Gulli, de nouvelles attractions et des programmations événementielles.

Présent chaque jour auprès des enfants, d'abord sur la TNT avec une part de marché sur les enfants de 4-10 ans en croissance de plus de 29% en un an, ou avec ses applications digitales disponibles gratuitement sur tous les écrans, Gulli souhaite également apporter aux familles des espaces de jeu et de loisir partout en France pour des moments uniques de partage et de détente.

