M6 Metropole Television : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

LES GROUPES M6 ET ALTICE MEDIA ENTRENT EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR LA

CESSION DE LA CHAÎNE 6ter

Le Groupe M6 annonce avoir reçu une promesse d'achat de la chaîne 6ter par Altice Media, et lui avoir consenti une exclusivité de négociation.

La cession de 6ter s'inscrirait dans le cadre du projet de fusion entre les Groupes M6 et TF1, annoncé le 17 mai 2021. En effet, à l'issue de cette opération, le Groupe combiné ne pourra éditer que sept chaînes nationales sur la TNT, conformément à la limite définie par la réglementation française.

Les Instances Représentatives du Personnel concernées du Groupe M6 vont être informées et consultées sur ce projet de cession de 6ter lequel est par ailleurs notamment conditionné (i) à l'accord de l'Autorité de la concurrence et de l'ARCOM ainsi (ii) qu'à la réalisation effective de l'opération de fusion entre les Groupes M6 et TF1.

En raison des différentes autorisations nécessaires, tant de l'Autorité de la concurrence que de l'ARCOM, la réalisation effective de la fusion des Groupes M6 et TF1 est aujourd'hui attendue pour le tout début du mois de janvier 2023.

Ainsi la chaîne 6ter restera intégralement contrôlée par le Groupe M6 tout au long de l'exercice 2022.

Toujours pour se conformer à la loi audiovisuelle et sous réserve que le projet de fusion entre les Groupes M6 et TF1 se réalise, le Groupe M6 envisage de restituer la fréquence TNT de la chaîne Paris Première, après approbation par l'ARCOM, mais continuera à l'exploiter sur les réseaux câbles et satellites.

Neuilly-sur-Seine, le 28 février 2022

***

À propos de la chaîne 6ter :

Autorisée en juillet 2012 à la suite de l'appel d'offres pour les chaînes de TNT haute définition de deuxième génération, 6ter est diffusée pour la première fois le 12 décembre 2012. En 2021, 6ter était la première chaîne TNT HD sur la cible commerciale avec 2,6% de part d'audiences et affichait ses meilleurs niveaux historiques en prime time sur l'ensemble du public et la cible commerciale.

À propos du Groupe M6 :

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant, offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (13 chaînes dont M6, 2ème chaine privée de France), radio (3 stations dont RTL, 1ère radio privée de France) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e‐commerce, cinéma, musique, spectacles... Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles que 6play plateforme digitale lancée en 2013 et Salto lancée en 2020. Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation. Plus d'informations : groupem6.fr

À propos d'Altice Media :

Altice Media est le troisième groupe privé de médias en France autour de ses marques emblématiques RMC et BFM avec trois chaînes en TNT nationale, dix chaînes locales, trois radios, une plateforme de replay et une plateforme digitale d'informations. Altice Media est une filiale d'Altice France.

